Anniken Jørgensen i «Skal vi danse»: – Det har alltid vært en drøm å delta

Influenser Anniken Englund Jørgensen, også kjent som Annijor, fra Solbergelva er klar for «Skal vi danse» denne høsten. Hun er allerede i full gang med trening, og hennes dansepartner blir Santino Mirenna.

– Jeg sa ja til å være med fordi det alltid har vært en liten drøm, røper Anniken som forteller om hyggelige familiekvelder på lørdagene gjennom oppveksten, hvor de benket seg ned for å se «Skal vi danse» på TV. Og nå er hun der selv.

[ THE END for utekino i Drammen: – Gir oss på topp ]

Anniken Jørgensen er influenser og har tidligere vært deltager i seriene Bloggerne og Farmen kjendis. Nå blir det nye takter i «Skal vi danse». (Privat)

Vil overraske familie og venner

Mange kjenner sikkert til jenta fra Solbergelva fra andre TV-produksjoner. Hun har tidligere vært deltaker på TV2s «Bloggerne» og «Farmen kjendis». I Bloggerne var hun med i hele seks sesonger, og i Farmen kjendis kom hun helt til finaleuken.

– Hva blir den største utfordringen i Skal vi danse, tror du?

– Å ha tro på meg selv. Jeg trodde egentlig ikke at jeg hadde så mye sperrer, men å være med på «Skal vi danse» ligger totalt utenfor min komfortsone, forteller Anniken.

Akkurat når det gjelder dansing, så er også familie og venner litt skeptiske, de begynte å le da de hørte at Anniken hadde sagt ja til å være med.

– Det er jo fordi de aldri har sett meg danse ordentlig. Jeg er veldig tullete, og kunne aldri danset seriøst foran vennene mine eller familien min.

Så da får jeg jo bare håpe at de får seg et realt sjokk når de ser meg danse ordentlig, ler Anniken.

Solid vennskap

Også Anniken Jørgensens gode venn Joakim Kleven skal være med i årets «Skal vi danse». Han er kjent som filmskaper og influenser.

– Det betyr alt for meg at han skal være med, sier Anniken.

– Hva synes du om at «Skal vi danse» for første gang har med to menn som dansepartnere?

– Jeg synes det er rart i det hele tatt å få det spørsmålet. Det er en selvfølge, påpeker hun.

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV2 mener det er viktig at Skal vi danse representerer mangfoldet i samfunnet.

«I år er vi stolte av at vi kan by på et dansepar bestående av to menn som skal danse sammen. Skal vi danse skal være mer enn «bare» et underholdningsprogram, vi ønsker også å representere mangfold og bane vei for toleranse. Vi er utrolig glade for at Joakim Kleven og hans dansepartner Benjamin Jayakoddy har vært pådrivere for at vi i år får vårt første mannlige dansepar i Skal vi danse», sier hun på TV2s nettside.

[ – Det jeg skammet meg mest over, er det jeg nå er stoltest over ]

Anniken Jørgensen med dansepartner Santino Mirenna er allerede i full gang med trening til høstens Skal vi danse. (Privat)

Flere lokale deltakere

Det er ikke bare én deltaker fra drammensdistriktet med i år. Sexolog og podkaster Iselin Guttormsen er med og artisten Royane Harkati. Guttormsen var nylig med i «71 grader nord». Og som om ikke dét er nok. To av de proffe danserne er også fra Drammen: Maria Lie Ramella og Catalin Andrei Mihu.

Anniken skryter av en varm og fin gjeng, og gleder seg veldig til denne høsten, men hun har ingen klare mål for sin deltakelse i «Skal vi danse».

– På Farmen hadde jeg faktisk flere frisørtimer satt opp i boka mi, jeg trodde jo aldri at jeg skulle komme så langt som til en finaleuke, ler Anikken som hadde planlagt et vanlig liv utenfor TV-ruta.

– Jeg er en sånn som er med på reisen og tar det som det kommer, det skal jeg nå også.

Fritid utenom «Skal vi danse» blir det ikke så mye tid til for Anniken.

– Jeg har null sosialt liv om dagen, det blir kun tid til å danse, spise, dusje, sove, oppsummerer Anniken som får en helt annen favorittårstid enn vanlig.

Det blir kanskje ikke så mye tid til å lytte til regnet, eller å oppleve kald høstluft og klar sol, som hun vanligvis er så glad i. Kanskje heller ikke til å lese, hun leser til vanlig en til to bøker i uken.

Tiden er knapp for en som må løpe videre til dansetrening, og Anniken Jørgensen gleder seg til premieren lørdag 28. august, og til den 17. sesongen av Skal vi danse, og til at hun selv skal delta.

– Det er helt surrealistisk!

---

Skal vi danse

17. sesong

Programledere: Katrine Moholt og Anders Hoff

Årets dommerpanel: Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Mørk Lingjærde

Årets deltakere: Anniken Jørgensen (25), Elin Ørjasæter (59), Siri Nilminie Avlesen-Østli (37), Maren Lundby (26), Iselin Guttormsen (34), Alejandro Fuentes (33), Royane Harkati (28), Dennis Vareide (31), Joakim Kleven (28), Magnus Moan (37), Øyvind «Vinni» Sauvik (45), Simon Nitsche (29).

Produsert av: Nordisk Film TV

Hvor: Sendes fra H3 Arena på Fornebu

---

[ 10 år med spel: – Vi var litt uforberedt på at publikum skulle være så trofaste ]