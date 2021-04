U-svingen i Mjøndalen

Av Harald Reitan

Mange mener at Mjøndalen hadde vært et Obos-lag i år om Gauseth ikke hadde kommet inn og spilt de siste kampene etter et langt skadeavbrekk i fjor høst.

– Jeg tror hans gjeninntreden var direkte avgjørende for at vi klarte å unngå nedrykk. Formen vi hadde de siste 10-12 kampene, med Christian på laget, ville gitt oss en plassering midt på tabellen, sier trener Vegard Hansen.

– Jeg er enig, sier Christian Gauseth (36).

– Og at det tok så lang tid å komme fram til denne signeringen, handla om flere ting. Jeg har hatt det veldig fint i Mjøndalen i åtte år, med 225 kamper og 40 mål i boka. Jeg har ikke vært noen dyr mann for klubben, og er glad vi har blitt enige om å justere kontrakten litt opp, denne gangen.

Eliteserien i fotball 2020: Mjøndalen-Strømsgodset (3-0) Christian Gauseth mot Strømsgodsets Johan Hove under eliteseriekampen i fotball mellom Mjøndalen og Strømsgodset på Consto Arena i fjor. (Fredrik Hagen / NTB)

Veien mot kapteinstatus

Christian forteller at han ikke begynte å spille organisert fotball før i 10-11-årsalderen – i klubben Treff i Molde.

– Jeg ble etter hvert kaptein på aldersbestemte lag der, sjøl om jeg var seint utvokst, og den minste av alle i konfirmantkullet mitt. Men jeg var bestemt på hvordan jeg ville ha det, og jeg var også med i kapteinsteamet da jeg senere spilte for Alta.

Som kaptein framholder Christian det å skape trygghet, og få andre på laget til å tørre og tro, noen ganger ved sjøl og vise hvordan man gjør ting, og dessuten å støtte og korrigere, som de viktigste oppgavene. Dette har han praktisert i Mjøndalen i tre sesonger.

– Du hudfletta lagkameratene dine i et intervju rett etter tap borte mot Sarpsborg i høst. Er det akseptabel oppførsel for en kaptein?

– Her spilte vi elendig – vi hadde lulla oss inn i noe som var på grensen til å være flaut. Etter utblåsningen min fortsatte vi praten i garderoben – i to timer. Vi ble enige om konkrete endringer, ikke bare ord. Bussen starta ikke opp fra Sarpsborg før etter midnatt, på den tida hadde motløshet blitt til håp. Vi kommer til å kreve det samme av hverandre i år, og har en voldsom tro på hva vi kan få til sammen.

Spilleren Gauseth

– Hva kan Christian Gauseth by på som spiller i 2021?

– Jeg er bedre trent enn på mange år. Etter to lyskebrokkoperasjoner over to år er jeg nå armert i bukveggen på begge sider, så den typen skader er jeg ferdig med. Den individuelle, tekniske treninga nå under korona har vært å trene touch ved å slå mot en vegg på travbanen, og jeg har løpt mer enn på lenge. Med trening med laget nå, kommer pasningsspillet også.

– Er det noen andre lag som ville ha budt på en 36-åring om det ikke hadde blitt noen avtale med Mjøndalen?

– Ja, jeg har fått tilbud som kunne ha vært interessante fra både inn- og utland, men alderen min tilsier at karrieren går mot slutten. Jeg har gravid samboer, og nå vil vi ikke flytte. Alternativet til MIF-kontrakten hadde vært å legge opp.

– Hva skulle du ha drevet med da?

– Jeg hadde riktignok en drøm om å bli proff i Italia, og spille på Milan, men jeg har alltid hatt lidenskapen til fotballspillet som drivkraft, og ikke én dag følt at jeg har gått på jobb. Men jeg er fra en akademikerfamilie med mor som professor og far som lege, så det har vært naturlig for meg å drive med utdannelse i tillegg, hele fotballkarrieren, der jeg har vært. Jeg er siviløkonom, og har fagene historie, pedagogikk og treningslære fra universitetet. Og jeg har starta et par firma innen eiendom og bygg som jeg vil bruke tida på når jeg er ferdig med fotballen.

– Hvordan går det med MIF i år?

– Topp 10! Og en ekstraoppgave i klubben for meg er å lære bort det jeg kan til en framtidig kaptein.

Eliteserien fotball, menn (30. runde): Mjøndalen - Vålerenga Mjøndalens Christian Gauseth jubler for at plassen ble sikret etter eliteseriekampen mellom Mjøndalen og Vålerenga i 2019. (Fredrik Hagen/NTB)

Trener Vegard og kaptein Christian

Mjøndalens trener, Vegard Hansen, oppdaga Christian Gauseth da han spilte på Alta på 2000-tallet. Gauseth var god med ballen, styrte ofte midtbanen og prega kampene med god spilleforståelse og gode pasninger. MIF spilte mot ham og Alta flere ganger, og han viste seg som en spiller Vegard Hansen ønska seg i Mjøndalen. Foran sesongen 2013 ble kontrakten skrevet under.

– Christian har blitt en bedre spiller etter at han kom til Mjøndalen som 28-åring, fordi han har fått mer erfaring og større selvtillit. Rollen som ekspertkommentator på TV har bygd ham opp som en profil, noe som igjen har ført til enda større selvtillit. Dette til sammen kan av og til gi seg utslag i en litt provoserende væremåte, men selvtilliten hans er en kvalitet som gagner både spilleren og laget, sier Vegard Hansen.

Betydningsfull figur

– At Christian Gauseth nå er på plass i stallen vår igjen, er jeg glad for – han betyr mye for laget og klubben. Som 36-åring er han mer utsatt for skader enn før, men han er godt trent, og har fortsatt mye å bidra med på banen. Dessuten er han en tydelig og god leder for spillerne og en viktig profil for klubben. Han er riktignok ikke en type som dekker store rom på banen, fysisk sett, men han behandler ballen på en smart måte som også gjør lagkameratene gode, og med væremåten sin og spillet sitt skaper han ro i laget.

– Var det en del av den endelige kontrakten at Christian skulle fortsette som kaptein?

– Nei. Men etter at medspillerne hans valgte ham som kaptein, med min velsignelse, foran 2018-sesongen, har han siden vært ubestridt i den posisjonen. Og når han nå blir i klubben minst ett år til, er han selvskreven til å fortsette med armbindet.

Lederkvaliteter

– Hvilke egenskaper er det som gir ham denne statusen?

– Han er en naturlig leder. Han var på mange måter en slags kaptein også før han formelt ble det. Han er en viktig kulturbærer for det Mjøndalen IF står for, og profilerer klubben utad på en god måte - stort sett. Innad gir han medspillerne trygghet og selvtillit, gjennom å spille med stort mot. I situasjoner hvor det kan være lett å gjemme seg litt bort, tør Christian å ta ansvar.

Begynnelsen på et liv etter fotballen: Gauseth har designa og bygd stadion-pylon (hørt ordet før?) på 16 fotballarenaer - to på hver. MIF eier her de to nederste sponsorfeltene, og Gauseth det øverste. (Harald reitan)

Overtramp?

– Du har irettesatt ham et par ganger for måten han har opptrådt på?

– Dobbeltrollen hans da han var ekspertkommentator samtidig med at han var spiller i Mjøndalen, var innimellom litt problematisk. Og sjøl om Christian er opptatt av de verdiene vi driver etter i Mjøndalen, har det noen ganger hendt at han har vært mer «breial» eller «cocky» enn det som passer i mjøndalskulturen, for eksempel ved å kritisere motstanderlag eller trener. Dette har vi snakka oss igjennom etterpå. Og jeg opplever Christian som lojal til meg som trener, og jeg har egentlig aldri hatt noe stort problem med ham. Han og jeg har stor takhøyde for hva vi kan si om og til hverandre, vi kan ha en litt flåsete tone noen ganger, men først og fremst jobber vi veldig godt og seriøst sammen.

Kaptein Christian og sportssjef André

– Vi hadde et mål om å få Christian med oss videre da vi starta samtalene ved nyttår, sier daglig leder og sportssjef i Mjøndalen Fotball, André Nevstad.

– Vi har hele tiden hatt en god dialog, - men da han sjøl før påske kunngjorde på sosiale medier at det ikke ble noen ny signering, så tok vi ny kontakt med ham og hadde gode samtaler gjennom påsken. Dette resulterte i en U-sving, kanskje litt uvanlig i slike sammenhenger. Det tok litt tid, men det viktigste var at vi kom til en løsning der vi fortsatt har med oss Christian.

– Engasjementet hos supporterne i Mjøndalen, 3050 og Ultras Dala, var stort for å få MIF til å gjenoppta forhandlingene. Var det utslagsgivende for at det ble en ny runde?

– Nei, ikke direkte - for vi hadde et mål om å få dette til, det handlet ikke om det. Mange engasjerte seg og det er positivt, men det var med å dytte på ting i riktig retning, og det er fint med slikt engasjement.

– Var hele greia en PR-jippo?

– Om det hadde vært det, hadde det vært utrolig bra gjennomført, men det var nok ikke det, ler André Nevstad.