Stenevik forlenger med Strømsgodset

Kantspillerens forrige kontrakt utløp sommeren 2022. Nå har han altså skrevet under på en to års forlengelse, som holder han i klubben ut 2024.

– Jeg har veldig tro på det som skjer i klubben nå. Vi har en vanvittig fin spillergruppe som har vist gode takter i starten av sesongen, og jeg har også lyst til å gi noe tilbake til klubben. Å ha en lang avtale ser jeg på som utelukkende positivt, i hvert fall når du har tro på det som skjer, sier 21-åringen til Godsets hjemmesider.

2000-modellen debuterte i Eliteserien for Brann allerede som 16-åring i 2016. Han fikk to innhopp i ligaen og to cupkamper året etter, før han ble lånt ut til Nest-Sotra i 2. divisjon. Også i 2018 ble det utlån til samme klubb, før han i 2019 ble klar for Godset.

Stenevik har spilt 39 kamper for drammenserne og scoret to mål – mot Rosenborg i 2-1-seieren 13. juni, og i 1-1-oppgjøret mot Mjøndalen uka etter.

– Her har vi en gutt som møter blid på jobb hver eneste dag og jobber knallhardt for å bli bedre. Han gir av seg selv til gruppa, bidrar positivt i miljøet og setter alltid laget foran seg selv. Halldor er lærevillig, han er ekstremt oppgavefokusert og han forstår laget, sier trener Håkon Wibe-Lund.

Stenevik har i tillegg hele 46 aldersbestemte landskamper.

