Ødegaard: Skal tilbake til Real Madrid

– Real Madrid har vært klare på at de gjerne vil ha meg tilbake. Så da blir det å ta turen dit når treningene starter opp igjen, sier Ødegaard til TV 2.

Ødegaard var i vinter og vår utlånt til Arsenal i engelsk fotball for å få nok spilletid, og det gikk rykter om en mulig permanent overgang. Nå vender den norske landslagskapteinen snart hjem til Real Madrid.

– Status er at jeg er Madrid-spiller og at jeg skal tilbake og starte opp der om en halvannen uke, sier Ødegaard, som er gjest under TV2s EM-sending onsdag kveld.

Ødegaard legger til at det er viktig for ham å få spille fast.