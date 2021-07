Freddy Kalas: – Har det bedre enn på lenge

Hvem: Fredrik Auke (31) fra Drammen.

Hva: Kjent under artistnavnet Freddy Kalas.

Hvorfor: Aktuell med sin nye låt «Sommertegn».

Nesten uavhengig av hvor man går i Norge i dag, kan man høre lystige sommertoner og stemmen til Freddy Kalas. Nå er du ute med nok en sommerlåt. Hvordan har responsen vært?

– Responsen har vært over all forventning. Låten i seg selv er jeg jo veldig fornøyd med, men at folk skulle vise så stor interesse etter at jeg har vært litt mindre aktiv under korona, det er jeg veldig takknemlig for. Jeg er svært fornøyd med topp 50 plassering på Spotify.

Ja, det er jo ikke dårlig. Hva sier det deg om fansen din?

– Det sier mye om hvor trofaste de er. Det er veldig gøy å kunne få en slik bekreftelse, og det gleder meg når jeg ser at folk blir glade av musikken min.

Og låten da, hva handler den egentlig om?

– Et sommertegn handler om samhold. Den handler om det å være sammen med en spesiell person, eller noe som betyr mye for deg. Det kan være gullfisken din, pinnsvinet i busken utenfor huset ditt eller det kan være kjæresten din, en venn eller familie. Hvem som helst. Bare det er noen eller noe som gir deg gode vibber, uansett hva det måtte være for deg.

Rett og slett mitt faste budskap, som er viktig for meg. Det handler om å nyte tiden og finne glede i de enkle tingene hverdagen, gjerne sammen med noen andre.

Hvor henter du inspirasjon til å skrive tekstene dine?

– Det kommer fra de oppløftende følelsene. Jeg kan være like oppe, som jeg kan være nede, det gjelder vel alle. Men fokuset ligger på å ha det bra og føle seg bra. Det er den siden jeg ønsker å uttrykke gjennom musikken.

– En del inspirasjon kommer også fra mitt eget liv, men akkurat hvor inspirasjonen til “Sommertegn” kommer fra, det ønsker jeg å holde litt hemmelig.

De fleste kjenner Freddy Kalas, men hvem er Fredrik?

– Det er jo det som kan være den frustrerende biten med å være artist, at folk tror de kjenner deg. Freddy og Fredrik er jo ganske like på mange måter, for jeg er jo en skikkelig jovial fyr, men samtidig er jeg ikke alltid oppe i skyene av glede. Jeg har også mine stunder med angst og usikkerhet. Jeg har ikke alltid et perfekt liv, men jeg gjør mitt aller beste for å ha det så bra som mulig, og akkurat nå har jeg det bedre enn jeg har hatt på lenge.

Hva vil du si til andre artistspirer som sitter hjemme med et ønske om å følge drømmen sin, slik som du gjorde?

– Først og fremst må de vite at det byr på veldig hardt arbeid og at det vil koste deg noe. Men er du villig til å ofre en del for å nå målet ditt, så er det absolutt verdt det. Også vil jeg folk skal huske at det er lov å nyte musikken - og være musiker - uten å være kjent. Så lenge du har lidenskapen skal du gjøre det du brenner for. Lidenskapen må opprettholdes og bearbeides, og som artist kan det i noen tilfeller være en utfordring når alt føles som jobb.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg kan være konfliktsky. Jeg jobber veldig hardt med gutsen min og vil bli flinkere til å si det jeg mener. Nå er jeg ikke lenger redd for å si nei, men jeg vil fortsette å utvikle meg på det området.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da bestiller jeg tre paller med kebab fra Sydneys. Nei, unnskyld! Fire paller med kebab. Og så nyter jeg en cubansk sigar og noe godt i glasset.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på at jeg ikke angrer mer. Haha. Nei, det var flåsete sagt. Jeg vet faktisk ikke.

Hva er Fredriks beste sommertips?

– Sommeren er ikke bare sol, varme og båtturer. Det er først og fremst hverandre sommeren bør handle om. Det er en fin mulighet - der man har litt ekstra tid til å ta vare på hverandre. Noe man i grunn bør gjøre hele året.