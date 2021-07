John Aslak (19) elsker matematikk og skulle gjerne diskutert fysikk med Aristoteles

Hvem: John Aslak Wee Kleven (19)

Hva: Nettopp ferdig på Drammen VGS.

Hvorfor: Har vært på treningsuke ved Institutt for teoretisk astrofysikk hos Universitetet i Oslo og skal delta på Astronomiolympiaden. Olympiadene er årlige konkurranser i ulike realfag som arrangeres for fagengasjerte videregående elever.

Hvorfor er du så fascinert av verdensrommet?

– Verdensrommet er noe som har fascinert mange opp gjennom historien. Der finnes det store gjenstander som beveger seg rundt hverandre. Det er store tall. Ser man på tall om sola, ser man store tall. Det får oss til å føle oss veldig små i universet. Det kan også gi mange spørsmål, er vi alene der ute? Kan vi noen gang kolonisere andre planeter? Det er veldig mye spennende å tenke på når det gjelder astronomi og astrofysikk.

Hva er din tanke om mysteriet «sorte hull»?

– Sorte hull er interessant. Det er morsomt å tenke på at all fysikk vi kjenner til brytes ned der inne og at vi ikke kan se inn fordi ingenting som forsvinner inn kommer ut igjen. I hvert fall ikke slik vi kjenner det. Det er også interessant at det finnes så ekstreme omgivelser at vår nåværende forståelse brytes ned og slutter å fungere.

Hva er drømmejobben?

– Jeg har faktisk ingen anelse. Jeg synes matematikk og informatikk er gøy, men drømmejobben vet jeg ikke hva skulle vært. Om jeg bare kunne få jobbet med å lære matte resten av livet ville jeg vært fornøyd.

John Aslak Wee Kleven og de andre deltagerne forsøker å få justert speilet på Harestua solobservatorium. (Oskar Hafstad)

Det er åpenbart at du er smart, drar det damer?

– Jeg har ikke opplevd det, jeg har på ingen måte vært noen damemagnet hittil i livet, så det å være smart vil ikke nødvendigvis bety at du er en damemagnet. Det avhenger av flere ting – man kan jo være for sær og dermed ikke dra damer. Jeg tror det kan være mitt tilfelle.

Hva er dine beste tips for å være en god student?

– Repetisjon er veldig greit. Det er overraskende hvor mye man kan glemme dersom man ikke jobber med det. I fag man må kunne mye, som i matte og naturfag er det lurt å repetere tidligere stoff, slik at man ikke glemmer det. Det er mange detaljer som forsvinner dersom man ikke repeterer jevnlig.

Har du noe å si til andre studenter?

– Jeg vil oppfordre alle som vurderer å delta på olympiaden om å bare delta. Man får ikke bare pensumspørsmål, men også spørsmål som gjør at man må tenke annerledes og utenfor det man har lært. Jeg gjorde dette for læring og hadde ikke et mål om å gjøre det bra. Jeg var bare heldig som gjorde det bra nok til å gå videre.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg likte veldig godt «The Code Book» av Simon Singh. Det er en bok som handler om kodespråk og kryptografi gjennom tidene. Det er noe fascinerende med det som er hemmelig. Det ligger i vår natur å ville vite noe som ikke andre vet.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å gjøre spennende matte. Det man lærer på skolen er veldig snevert og man forholder seg kun til en liten del av et stort fagfelt. Matematikk er veldig gøy, jeg er litt heldig som har funnet akkurat det jeg liker best.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg er ikke sikker, jeg har meninger, men jeg er ikke så politisk aktiv at jeg ofte deltar i demonstrasjoner. Skulle det vært noe på et høyere nivå, så ville jeg kanskje demonstrert dersom jeg synes styresmaktene gjorde noe veldig dumt, uten at jeg har noen eksempler på stående fot.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Faren min, fordi han døde da jeg var bare fire måneder gammel. Skulle jeg valgt noen andre måtte det vært Sokrates eller Aristoteles. De gamle grekerne hadde mange interessante meninger om fysikk og filosofi. Det ville vært spennende å snakke med dem om deres meninger og om det vi vet i dag.