Rekordsalg av festivalpass: – Det er helt bananas

På mandag annonserte Elvefestivalen at store navn som Postgirobygget, Matoma, ARIF og Julie Bergan skal til Drammen 20. og 21. august. Det hele skal finne sted i Parken.

Onsdag morgen ble de første festivalpassene lagt ut, med en spesialpris. Få timer etter kunne festivalsjef Louise Winness Prestgard melde at tidligbillettene var utsolgt.

– Det er helt bananas. Jeg har ikke gjort noe annet i dag enn å ta telefoner, forteller hun Dagsavisen Fremtiden.

Hun ønsker ikke å opplyse om hvor mange av billettene som har gått unna, men sier at det er rekord med en så god salgsstart.

– Jeg tror folk er mer enn klare for å komme på festival. Salgsrekorden er nok summen av at festivalen er sent på sommeren, det er en god line up og at smittevernet er ivaretatt.

Resten av billettene ble tilgjengelige torsdag morgen.

Vanligvis vil Bragernes torg være fullt av publikummere, utstillere og artister, men i år må Elvelangs-arrangørene finne noe noe annet på torgscenen. (Katrine Strøm)

5.000 publikummere om gangen

Det var lenge usikkert om den tradisjonsrike festivalen kunne finne sted, men etter at regjeringen la opp til et tak på 5.000 publikummere under hver utekonsert, kunne Elvefestivalen-arrangøren slippe den gode nyheten.

Én etter én ble artistene annonsert.

– Vi har hatt mange av dem klare veldig lenge. Vi booket dem for lenge siden, i håp om at det skulle bli mulig å gjennomføre festivalen, forklarer Winness Prestgard.

Når festivalsjefen skal svare på hvilke artist hun gleder seg mest til å høre, blir det vanskelig.

– Jeg er så fornøyd med hele line up-en. Det er freshe artister, og noe av det ypperste av liveartister. Matoma og Broiler er veldig i tiden, og Gabrielle live er helt magisk. Så har man allsangfaktoren i Postgirobygget.

Elvefestivalen-sjef Louise Winness Prestgard. Her under Skisprinten i fjor. (Tom Helgesen)

Ingen konserter på torget

Selv om den koronafrie hverdagen er i ferd med å komme tilbake til normalt, er festivalen fremdeles preget av restriksjoner. De største konsertene kan gå som vanlig, men folkefestprogrammet er skrelt ned til beinet.

– Det blir ikke konserter på torgscenen, eller gatene pakket fulle av aktiviteter og utstillere, slik vi er vant til. Men vi gjør så mye som vi har tillatelse til.

Foruten konserter, kan arrangørene by på tivoli på bystranda lørdag 21. august, ro-regatta på Drammenselva og uteservering ved roklubben. Det vil også bli noe program på torgscenen, uten at festivalsjefen har landet på hva dette skal være.

– Jeg er så uendelig letta og glad for at vi er der vi er nå, og at alt ser lyst ut for august. Det er så stort engasjement for festivalen, og for næringslivet i Drammen er dette en av årets viktigste helger. At elvefestivalen blir gjennomført vil få store ringvirkninger for det lokale næringslivet.