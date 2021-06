Butikksjef trosset arbeidsgiveren og hang opp Pride-flagg: – Måtte gå noen runder med meg selv

Butikksjef ved Kiwi Åskollen, Marius Braadland-Eriksen, var en av mange i lokalsamfunnet på Åskollen som reagerte etter at et Pride-flagg ble revet ned på Norbylunden i midten av juni.

En stor innsamlingsaksjon ble satt i gang i bydelen, og til sammen 400 pride-flagg ble delt ut av initiativtakerne til alle som ville henge opp.

Det var slik bydelen Åskollen i Drammen skapt overskrifter over hele landet, da de snudde hatet om til kjærlighet. Oppmerksomheten rundt initiativet ble så stort at også Bent Høie nevnte bydelen i sin Pride-tale.

Butikksjef Thomas Jordal ved Rema 1000 på Åskollen. (Emma Huisman Moskvil)

Rema 1000 fikk ja – Kiwi fikk nei

Også hos de konkurrerende dagligvarebutikkene Kiwi og Rema 1000 har man kunnet se fargerike flagg i juni. Men hos én av nabobutikkene var det lettere sagt enn gjort.

Det var da Pride-flagg-gjengen gikk rundt for å høre om dagligvarebutikkene ønsket å henge opp flagg at kjøpmennene tok kontakt med arbeidsgiveren sin. Rema 1000 på Åskollen fikk ja med en gang og heiste opp to pride-flagg som vaier i vinden på parkeringsplassen.

Butikksjef Thomas Jordal ved Rema 1000 på Åskollen sier at de synes at det var viktig å henge opp flagget,

– Våre kunder, ansatte og ikke minst beboere på Åssiden har vist et stort engasjement, og for oss er det viktig å si ifra at vi setter pris på mangfoldet, sier han.

Som en lokalbutikk mener butikksjef ved Kiwi Åskollen, Marius Braadland-Eriksen, det er viktig å støtte til engasjement i lokalmiljøet. (Emma Huisman Moskvil)

Fulgte magefølelsen

Butikksjef ved Kiwi Åskollen, Marius Braadland-Eriksen, var i samme ærend, og tok kontakt med sin egen arbeidsgiver, med ønske om å henge opp et Pride-flagg. Men da han tok kontakt med Kiwi, fikk han nei til å henge opp flagget. Forklaringen var at de ønsket en nøytral profil.

Da sto Braadland-Eriksen ved en korsvei.

– Det som skjedde på Norbylunden var ikke greit. Det er for mange historier om Pride-flagg som blir revet ned, brent og tråkket på. Vi er en lokal butikk, og jeg tenker vi må støtte opp om saker som er viktige for lokalmiljøet.

Skulle han trosse arbeidsgiveren, og henge opp flagget likevel?

– Jeg måtte gå noen runder med meg selv, og etter å ha tatt det opp med de ansatte, bestemte vi oss for å henge det opp likevel.

Butikksjefen fulgte magefølelsen sin og hang det opp på innsiden av butikkvinduet.

– Slik som jeg kjenner Kiwi så visste jeg at mangfold er noe de støtter, og det noe både jeg og mine ansatte ønsket å gi vår støtte til, og da ble det viktig for oss å vise det ved å henge opp flagget, sier han.

Nå har det hengt der noen uker, og butikksjefen sier at han bare har fått positive tilbakemeldinger.

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, sier at det har skjedd en internt misforståelse da butikksjefen fikk nei til å henge opp Pride-flagg. (Foto: KIWI)

Intern misforståelse

Når Dagsavisen Fremtiden kontakter Kiwi sentralt, får vi beskjed om at avslaget skyldes en intern misforståelse.

– Det var en helt riktig avgjørelse av butikksjefen, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin.

Selv kjente hun ikke til forespørselen om flagg.

– Selvfølgelig støtter vi Pride, og vi heier på mangfold, både blant medarbeidere, kunder og i samfunnet. Det skulle bare mangle, sier hun og legger til at hun er glad for at butikksjefen løste det på måten han gjorde.

– I flere år har vi heiet på Pride gjennom innlegg i sosiale medier, og mange butikksjefer har også markert sin støtte lokalt på ulike måter. Til neste år vil vi se på om vi kan markere vår støtte enda tydeligere, for Pride er fortsatt en viktig sak, både her i Norge og internasjonalt, sier hun.