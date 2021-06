Finlandssvensk flora og fauna til Plenen

– Dette blir en liten festival og vi kan ikke sammenlignes med Elvefestivalen. Dette blir rett og slett en fin og hyggelig helg i Tollbugata, med kule artister, sier bookingansvarlig Frode Bjørnstad.

Den norske forfatteren og musikeren beskrev finlandssvenskene med sin indiepop som «en rar krysning av tidlig Belle & Sebastian og Raymond och Maria».

De skal ha vært de første som forsøkte seg med «alvorlig popmusikk på österbottendialekt», ifølge Wikipedia. I 2015 kom første album ut, «Släkt med Lotta Svärd», og hittil har Vasas flora och fauna rukket to utgivelser til, samt utskifting av besetningen. «Möte med skogsgardisterna» slapp de i koronafjoråret.

Nå er de klare for en gratisfestivalen Plenen i Drammen 21. august.

– Vasas flora och fauna er en stor personlig favoritt med sine flotte folkpopaktige og fengende låter og unike tekstunivers. Etter over et år med livemusikktørke blir dette en drøm for alle konserthungrige, sier en fornøyd bookingansvarlig, Frode Bjørnstad.

Trioen består av Mattias Björkas, Daniel Ventus og Tina Kärkinen, og signaturen er låter med «sorg og humor hånd i hånd, ofte i fortellinger som kjennetegnes av både bittersøt vemod og en sjelden type hverdagsvarme», heter det i omtalen.

Ifølge Bjørnstad blir festivalen i år en minivariant av det festivalen har vært tidligere.

– Vi har nedskalert litt fordi det har vært vanskelig å planlegge med korona, men vi er tilbake for fullt til neste år, understreker han.