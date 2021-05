Dette lyskrysset skaper problemer

Innsender av brevet og leder i Hestehagen er Roar Hagen. Ifølge det han skriver på vegne av borettslaget er det flere problemer knyttet til lyskrysset, det skal også være flere borettslag i området som har kontaktet kommunen med et ønske om forbedringer.

For å komme seg til jobb, skole eller andre steder med bil, er beboerne i området avhengig av å kjøre ut i krysset ved Christopher Hornsrudvei, Rosenkrantzgata og Traverveien.

Hagen påpeker i brevet til kommunen at biler på Rosenkrantzgata ofte holder høy hastighet og at mange kjører på rødt lys. I tillegg er trafikklyset for de som skal inn på Rosenkrantzgata regulert slik at det er grønt lys i svært kort tid, dette kan ofte føre til at biler blir stående midt i det vanskelige krysset når bilene på Rosenkrantzgata får grønt lys.

«Vi blir veldig usikre på å kjøre hurtig ut i krysset når det blir grønt, og noen ganger rekker man rett og slett ikke å kjøre inn på veien grunnet kort tid for det grønne lyset i lyskrysset fra Christopher Hornsrudsvei mot sentrum. Når mange i tillegg er usikker på hvordan man skal kjøre på grunn av forskjøvet kryss, så kan vi bli stående midt i krysset, mens bilene i Rosenkrantzgata får grønt lys» skriver han.

Tung trafikk og høy hastighet preger veien i begge retninger. (Stephan Pettersen)

Frykter nybygg vil skape mer trafikk

De som har henvendt seg til kommunen skal ha fått beskjed om at Rosenkrantzgata er en fylkesvei og at kommunen av den grunn ikke kan gjøre noe med problemet. Hestehagen borettslag ønsker nå at Drammen kommune, Viken fylkeskommune og politiet skal inngå dialog for å finne tiltak som kan bedre trafikksikkerheten.

«Med tanke på at dette er et utfordrende kryss så synes vi det er betenkelig at det gis tillatelse til å bygge 20 nye boenheter på tomta til gamle Kjøsterud gård uten å gjøre noen tiltak i nevnte kryss. Vi er oppriktig bekymret for når neste alvorlig ulykke vil skje med tanke på økt trafikkbelastning i området» skriver Hagen videre.

Her bygges de nye boligene som kan skape ytterligere trafikk i krysset som vises til høyre i bildet. (Stephan Pettersen)

Veivesenet: Endrer ikke lyskrysset

I sitt brev til kommunen fremmer Roar Hagen og Hestehagen borettslag flere forslag til tiltak, de tror kan gjøre lyskrysset mer trafikksikkert og som kan gjøre det lettere for beboere i området å ta seg ut i krysset:

En fotoboks som plasseres slik at den kan registrere biler som kjører på rødt lys og måle hastighet i retning mot Solbergelva.

Lysregulering, slik at kun bilister fra Christopher Hornsrudvei eller Traverveien får grønt lys, slik at de ikke kjører ut i krysset samtidig.

Lysregulering, slik at det grønne lyset opprettholdes lenger enn det gjør i dag, på denne måten kan flere biler kommer seg ut av krysset samtidig. Dette er også sett i sammenheng med utbygging som trolig kan føre til økt aktivitet i krysset når de 20 nye boligene blir tatt i bruk.

Dagsavisen Fremtiden har stilt Viken fylkeskommune, som nå har ansvaret for alle fylkesveiene, spørsmål om noe kan gjøres med veikrysset.

Amund Langtangen i Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, svarer at de ikke er kjent med trafikale problemer med krysset.

– Det er dermed ingen planer om å endre grønntider. Dersom dette skal gjøres, må det gjøres en trafikkteknisk vurdering.

De sender uansett bort entreprenøren sin, for å sjekke at det ikke er noe galt med lyset.

Spesielt i retning mot Solbergelva har beboerne i Hestehagen bemerket seg høy hastighet. (Stephan Pettersen)