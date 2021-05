Jul i Blåfjell til Drammens Teater: – Veldig stort for oss

Julekalenderserien kjent fra TV, er en klassiker mange har et forhold til. Forestillingen har i mange år blitt fremført på Oslo Nye Teater. Nå tar Drammen Barne – og Ungdomsteater (DBU) over stafettpinnen, og setter opp stykket på hovedscenen i Drammen Teater.

– Det er selvfølgelig veldig stas for oss å overta stykket fra Oslo Nye. De er jo et profesjonelt teater. Spesielt at vi fikk kjøpe en del av de originale kostymene de har brukt i NRK-serien. Dette er veldig stort for oss, sier leder for markedsgruppen i Drammen Barne- og Ungdomsteater (DBU), Anne Britt Brandshaug.

NTB Pluss Kultur & Underholdning Jul i Blåfjell er en norsk adventskalender produsert av NRK Barne- og Ungdomsavdelingen og sendt første gang på NRK i 1999. (NRK/SCANPIX/NTB Tema)

I forestillingene vil publikum møte de særegne karakterene og høre de fengende sangene fra Blåfjelljula. Visuelt blir det også et storslagent gjensyn. DBU har kjøpt de originale kostymene, og enkelte av rekvisittene og kulissene fra Oslo Nye Teater. I tillegg har de fått låne Mamsen og Lillegutt sin moped.

4. desember er det med premiere på stykket. Etter måneder med nedstengning ser skuespillerne i DBU fram til å kunne gi publikum en live-opplevelse de kan glede seg til.

– Det betyr mye at vi kan komme i gang som normalt igjen. Vi har jo hatt en god del øvelser over nett, men det er klart at det ble stor jubel blant skuespillerne når de kan møtes til fysiske øvelser. Vi er godt i gang, sier Brandshaug.

Leder for markedsgruppa i Drammen Barne- og Ungdomsteater, Anne Britt Brandshaug. (Privat)

Store forberedelser

DBU er en foreldredrevet teatergruppe for barn og ungdom mellom 10 og 18 år som setter opp forestillinger i Drammens Teater og driver teaterundervisning. DBU har 60 dedikerte skuespillere som nå er i gang med forberedelser og fysiske øvelser til den store forestillingen.

– Det er mye forberedelser som skal på plass for at det går rundt. Alt fra rekvisitter, sminke til markedsføring. Men vi har dedikerte skuespillere som jobber mest og best mulig med dette. Jeg tenker at dette kommer til å gå veldig bra, sier Brandshaug.

Brandshaug forteller at de denne uken har de holdt auditions, og at det er mange spente skuespillere som venter på svar rundt hvilken rolle de skal spille i det kommende stykket.

– Det er holdt en runde tirsdag og der møtte skuespillerne godt forberedt. Jeg tror de er glade for å kunne starte opp igjen, nå som det har vært nedstengt. Vi har en runde til med auditions tirsdag neste uke, sier hun og legger til:

– Det er et veldig godt samhold i gruppa. Ikke alle trives med idrett, og da er det godt med flere arenaer for å utfolde seg. Så har vi et godt kunstnerisk team med oss, som har fulgt oss i flere år og er kjempeflinke. De får ut det beste av skuespillerne våre.

Mopeden til Mamsen og Lillegutt er klar for hovedscenen i Drammen. (Privat)

Spent på responsen

DBU har tidligere hatt suksess med stykker som Olsenbanden jr. på Rockern, Olsenbanden jr. på Sirkus og Reisen til Julestjernen.

De har hatt forestillinger av høy kvalitet og spiller mange forestillinger når de først setter opp stykker. Blant annet hadde gjengen opp mot 21 forestillinger da de fremførte Reisen til julestjernen.

Ifølge Brandshaug har Drammen Teater gjort en markedsundersøkelse som viser at folk er interessert i å komme seg på teater igjen.

­– Folk er lystne på forestillinger og kultur. Forestillingen spilles på hovedscenen, og det er derfor litt ekstra stas denne gangen. Vi håper at flest mulig vil komme og se. Vi har gjort en stor innsats tidligere der vi har hatt utsolgte forestillinger, så vi er spente på hvilken respons vi får på billettsalget, avslutter hun.

Fra stykket Olsenbanden jr. på Rockern fremført av DBU. (Privat)