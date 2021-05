Åpnet ulovlig gatekjøkken

I februar i år mottok Drammen kommune en henvendelse om at et lokale i Drammensveien 3 i Mjøndalen, er under ombygging til gatekjøkken.

I tillegg til at driver av gatekjøkkenet La Dolce Vita ikke hadde søkt om bruksendringen som trengs for å få lov til å servere mat i lokalene, hadde de heller ikke søkt om å bygge et gjerde rundt inngangen eller å sette opp flere reklameskilt, fremkommer det i et brev fra Drammen kommune. Disse krever kommunen at fjernes og rives umiddelbart.

Kommunen påla driver av gatekjøkkenet å stenge gatekjøkkenet umiddelbart, og rette opp de ulovlige forholdene innen 2. mai. For hver dag etter dette pålegges gatekjøkkenet en tvangsmulkt på 1.000 kroner, som løper inntil alle de ulovlige forholdene er rettet. En søknad om byggetillatelse er fristavbrytende for tvangsmulkten.

Byggteknisk ingeniør, Tom Werge Johansen, som driver firmaet Werge Eiendom AS, har fått ansvaret fra innehaver Tony Bergensen til å få godkjennelsene i orden.

Johansen hevder dog at gatekjøkkenet aldri åpnet, men ifølge kommunen ble lokalene fra 20. mars i år tatt i bruk som gatekjøkken.

Tony Bergensen, driver av gatekjøkkenet La Dolce Vita, har bygget nytt flislagt kjøkken. (Foto: Privat)

Serveringsbevilling ikke nok

Tony Bergensen, som driver gatekjøkkenet, sier at det driftes av en forening som kalles SFI-Norge, senter for flyktninger og innvandrere. Ifølge Brønnøysundregistrene skal foreningen hjelpe sine medlemmer å uttrykke seg riktig i søkeprosesser og henvendelser til offentlige myndigheter.

Det står ikke noe om gatekjøkkenet.

Bergensen ønsker ellers ikke å uttale seg om saken.

Ifølge Tom Werge Johansen har Bergensen trodd at alt var i orden for å drive gatekjøkken.

– Her har driveren trodd at alt skal være i orden for å drive et gatekjøkken, da han fikk godkjent serveringsbevilling, forteller han.

Kommunen bekrefter at Bergensen har serveringsbevillingen i orden, som gir ham tillatelse til å servere mat, men ikke fra hvilket som helst lokale. For å kunne ta i bruk serveringsbevillingen, er det en forutsetning at lokalet er godkjent til servering i henhold av plan- og bygningsloven.

Denne type bruksendring har Bergensen ikke sendt inn, og servering av mat i lokalene er dermed ulovlig. Etter at varsel om tvangsmulkt ble sendt til innehaveren, har Johansen sendt inn en søknad om bruksendring til kommunen. Dette bekrefter virksomhetsleder ved byggesaksavdelingen, Jade Thorrud.

Driver Tony Bergensen har også gått med på å endre de ulovlige oppføringene på fasaden.

Byggteknisk ingeniør, Tom Werge Johansen, søker om bruksendring på vegne av innehaver Tony Bergensen. (Foto: Privat)

Mener lokalet var misvisende

Selv om Tony Bergensen driver gatekjøkkenet gjennom foreningen SFI-Norge, er det ikke han som eier lokalet. Det har ikke lykkes Dagsavisen Fremtiden å komme i kontakt med eierne.

Ifølge Johansen overtok nåværende eiere eiendommen i 2018, da det var utleid som kunstgalleri.

Han hevder at lokalene hadde bardisk, bord og stoler, og at driverne tilbød enkel servering.

– Jeg har selv sett salgstavlen som hang igjen i lokalet, sier han. Dermed har Bergensen trodd at alt skal være i orden for å drive et gatekjøkken i lokalet. Han falt for lokalet siden det allerede var godt etablert som et serveringssted, sier han.

Stor investering

– Bergensen har lagt ned et betydelig arbeid og store kostnader på dette i en vanskelig tid. I går besøkte jeg dem igjen, og de er fortvilet etter å ha kostet på lokalet rundt 500.000 kroner av egne midler. Jeg forstår frustrasjon og fortvilelsen, sier han.

Nå krever kommunen at Bergensen må starte på nytt med søknader og nabovarsler.

– Vi har i dag snakket om å søke om midlertidig brukstillatelse der vi ønsker takeaway, slik vi unngår å ha noen inne i lokale, men slik saksbehandlingstiden er nå så kan dette ta veldig lang tid og han frykter at hele sesongen vil gå tapt.

Slik hevder Tom Werge Johansen lokalene så ut da nåværende leietaker tok over, med unntak av malingen på veggene. Han mener utformingen taler for at det har vært servering her tidligere. (Foto: Privat)