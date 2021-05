Stenger skole etter positiv koronatest

Tolv personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle sammen.

Ingen av dagens smittetilfeller har konsekvenser for noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

En positiv hurtigtest i en annen kommune enn Drammen får imidlertid konsekvenser for Norlights Montessoriskole Drammen. For å få oversikt over situasjonen og forhindre ytterligere smittespredning, er det besluttet at skolen holdes stengt inntil det foreligger svar på om den ordinære koronatesten også viser positivt resultat.

- Det positive med dagens smitterapport er at vi har kjent smittevei for alle de påviste tilfellene, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen i Drammen kommune.

Kun ett tilfelle blant russen

Mandag meldte kommunen om smittetilfeller i flere russegrupper, men bare ett av dagens smittetilfeller knyttes til russen.

Dermed er det foreløpig ikke registrert noen stor smitteoppblomstring som følge av tilfellene som ble rapportert i går. Kommuneoverlegen mener imidlertid det er for tidlig å vurdere hvordan smitten kan ha bredt seg blant russen.

- Det er rapportert som smittetilfeller blant russen i Drammen. I tillegg har Lier rapportert om det samme. Det er elever som går sammen på skolen, men som bor i ulike kommuner. Så vi må være forberedt på at smittetilfeller i Lier også kan påvirke Drammen, sier Johannessen.

Stabilt

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 160 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er omtrent på det samme nivået som vi har ligget de siste dagene.

- De siste dagene har smittetrenden holdt seg relativt stabil etter at den gjorde et lite hopp i forrige uke. Smitten følger en nokså lik trend på vei ut av den tredje smittebølgen som vi gjorde etter den andre bølgen i fjor høst. Det som er viktig nå, er at vi ikke gjør noe som fører oss inn i en fjerde bølge, sier kommuneoverlegen.