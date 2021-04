Turtips: Åssiden rundt

Av Tom Helgesen

Hva: Åssiden rundt til fots eller på sykkel.

Hvor: Bydelen Åssiden.

Lengde tur/retur: 7-8 km.

Høydeforskjell: Ubetydelig.

Drammen har stadig hatt behov for å utvide bygrensene, og i 1951 “forsvant” hele Åssiden fra Lier og inn i Drammen. Da kan vi likeså godt starte denne turen omtrent der grensa gikk i øst, like ved den for lengst nedlagte hoppbakken Padden. Her starter også Betzy Kjelsbergs vei, en av Drammens lengste boliggater.

Ingeniør, skjønnhetsdyrker og blomsterelsker

Etter noen hundre meter langs gang- og sykkelstien vestover, kommer du til “Stjerna”. Kallenavnet kommer av gatenavnet Stjerneveien like i nærheten. Egentlig heter det Henrik Walters plass her etter ingeniøren, skjønnhetsdyrkeren og blomsterelskeren Walter. Han har blitt hedret med dette stedet for sitt mangeårige arbeid for å gjøre Drammen vakrere og triveligere med lekeplasser, planter og blomster.

Sykkeltur langs Drammenselva på Åssiden. (Tom Helgesen)

Gammel jordbrukslandskap

Oppover langs Betzy Kjelsbergs bærer lokalnavnene preg av at dette har vært et flatt og fantastisk jordbruksområde med flotte bondegårder tidligere, noe blant annet både Store Landfall, Mørkjordet, Kjøsterud, Berskaug og Liejordet vitner om. Selve Ligo-senteret har navnet sitt herfra, for det kommer av fra LIjordet og GOd mat. Det åpnet for øvrig i 1969 som Drammens andre kjøpesenter, etter CC.

Ved Åssiden videregående skole er det mulig å svinge sørover og følge gangveien langs Rosenkrantzgata. Et annet alternativ er å gå gjennom Åssiden gravlund nord for skolen. Da Drammen fikk ny katolsk kirke på 1990-tallet, fikk Åssiden menighet overta den gamle kirken som gave. Den ble flyttet til Åssiden, etter en nattlig ferd på hjul gjennom Drammens gater, og innviet der den nå står 14. desember 1996.

Når badetemperaturen er behagelig, må stokkendene i elveparken dele på plassen i vannet med småunger som vil plaske litt. (Tom Helgesen)

Bilfrie turveier

Ved Travbanen har du også to muligheter, enten å gå opp mot Vinnes (tidligere Nedre Eiker) og ta gangbrua over hovedveien, eller ta undergangen mot Traverveien. Begge alternativer munner etter hvert ut i Buskerudveien. Ved Buskerud Papirfabrikk, som er transformert på en ypperlig måte fra industri til boliger, stikker du ned mot elva. Deretter har du bilfrie turveier å kose deg med helt ned til Muusøya, nesten til Landfalløybrua.

Etter Buskerud Papirfabrikk passeres etter hvert Pålsøya med gangbrua på høyre hånd og Drammen Campingplass. Plassen som ble innviet lørdag 26. mai 1962 på den tidligere Myresagens 35 mål store eiendom mellom Buskerudveien og Drammenselva. Den gang som nå et 3-stjerners anlegg. I dag med 21 hytter, 90 plasser for bobiler/campingvogner og 25 teltplasser.

Turveisystemet forbi Åssiden Elvepark er en fin treningsarena for både to- og firbeinte. (Tom Helgesen)

Åssiden Elvepark

Åssiden Elvepark ligger sør for Buskerudveien nær Åssiden skole, og den grønne lungen stod ferdig i 1991.

For alle som er godt kjent i disse traktene fra tidligere, er dette nesten et under.

Deler av elveparken er nemlig bygd på gamle søplefyllingsområder ved elva. Der rotter og kråker regjerte i “gamle dager”, er det nå svaner, gjess og ender som har inntatt arenaen. Området har ellers også både brygge, toalett, leikeplass, plenflater og beplantning. I tilknytning til leikeplassen finnes en liten lagune/ plaskedam, men vær oppmerksom på kommunens målinger av badevannskvaliteten før smårollingene slippes uti. Det har i enkelte somre vært en del bakterier i vannet akkurat her, men stort sett er vannkvaliteten bra. Med sykkel synes den yngre garde de tre små bruene som ligger som perler på en snor er spennende å forsere. Her kiler det i magen når man sykler fort over, men husk bare på at det er fotgjengerne som har “forkjørsrett” i dette området.

Siste etappe går ned til båthavna ved Muusøya. Da er ringen omtrent sluttet, for nå er du ute av bydelen Åssiden. Følger du gangveisystemet under Rosenkrantzgata (bak Familiy-senteret), er du ved Padden igjen.

