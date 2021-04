Turtips: Øyvassrunden på Vestskauen

Av Tom Helgesen

Hva: Øyvassrunden på Vestskauen.

Hvor: På Vestskauen mellom Sande og Skoger.

Lengde tur/retur: 12-13 km.

Høydeforskjell: 150 m.

Smøretips: Ved varme dager og kalde netter anbefales isklister i bunnen og universalklister på toppen.

Kong Vinter hadde ikke gjort sitt, og med nysnøfallet i starten på uka blir skisesongen ennå litt lengre. Denne gangen blir det derfor en vårskitur på Vestskauen, skogområdet mellom Sande og Skoger, eller kommunene Holmestrand og Drammen som det heter i dag. Fra Drammen sentrum er det rundt 30 km til parkeringsplassen ved Montebello Arena hvor skiløypa starter. Vær obs på betalingsbom med kortautomat der skogsbilveien mot Vestskauen begynner ved Skogskroken.

Vest for Sande

Navnet Vestskauen er et Sande-navn, for dette ligger vest for Sande. Derfor heter skogområdet øst for Sandebygda naturlig nok Østskauen lokalt. Tilbake til Vestskauen starter vår skitur fra Montebello Arena og går langs den våryre Øyvasselva. Etter diverse grunnarbeider de seinere årene, har denne litt problematiske strekningen blitt rustet skikkelig opp. Derfor er det fine skiforhold her også i midten av april.

Vekslende natur

Ved Steinmyr etter snaue halvannen kilometer går Øyvassrunden østover. På toppen av skogsbilveien går skiløypa over i terrenget, men løypestandarden er likevel høy. Her veksler naturen mellom store og små myrer, åpne hogstfelt, spredt furuskog og noen granlier. Ved Kopstadåsen kommer du til et løypekryss der “vår tur” går vestover, mens du kommer til Fjellskar om du tar til høyre. Fjellskar er for øvrig et alternativ til Montebello Arena som startsted for turer på Vestskauen.

Jeanett Bugge Rydgren og Mia Helene Mathisen ved bautaen over vestskogjegerne som lå i celler i området under 2. verdenskrig. (Tom Helgesen)

Mulig med langturer

Når du kommer til Lauvkollmyra, dukker et nytt løypekryss opp. Øyvassrunden går nå sørover og tilbake mot utgangspunktet, men det er også mulig å fortsette vestover til Gravdalsrunden via Dammyr. Ja, tidligere på sesongen er det vanligvis forbindelse over til skiløypene i både Konnerudmarka og på Mjøndalsskauen også. Nå snakker vi skikkelig langtur, og det var her Montebellorennet på ski gikk i gamle dager. I dag foregår turrennet i ei rundløype med start og mål på nettopp Montebello Arena.

På tilbakeveien mot Steinmyr passeres Store Jøranvann på venstre side. Der bekken fra Lille Jøranvann renner i rør under skiløypa, stikker det også opp ei preparert skiløype. Blindveien ender vest for Prestevannet etter 2,7 km og passerer blant annet den idylliske Prestesetra på høyre hånd.

Prepareres i helgene

Vestskauen har de seinere årene befestet sin posisjon som et sted med både dedikerte løypekjørere og mye snø. Derfor vil løypekjørerne preparere skiløypene her oppe både lørdager og søndager så lenge det er bra snøforhold og folk vil på ski. Vanligvis er det helt greit å gå midt i uka også, men temperatur og eventuell nedbør kan gi varierende forhold.

Sjekk Turløyper Vestskauen på Facebook og www.skisporet.no, så får du de siste oppdateringene.