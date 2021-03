Stor påskeoversikt: Her er du sikret gode snøforhold

Av Tom Helgesen

Det er fortsatt mulig å preparere alle hovedløypene i Drammen, forteller fagleder og løypekjører i Drammen kommune, Torbjørn Bogen.

– Det er noen lavereliggende løyper og isete partier som setter begrensninger for maskinene, men selve sålen i løypene er fra 10–50 cm tykk, sier han. På torsdag var det 110 cm med snø ved snømåleren mellom Tverken og Skimtheia.

Jonas Abelseth (6) ved DBK-hytta i Drammensmarka. (Tom Helgesen)

Minker på snøen i Svelvikmarka

I Drammen kommune har alle løypemaskinene bemanning ut påsken.

– Det kjøres så lenge det er forsvarlig for maskinene. Om løypene ikke er kjørt opp, er det fortsatt greie skiforhold når man venter til utpå dagen, mener den erfarne løypekjøreren i Drammen kommune. Etter kommunesammenslåingen har Drammen kommune milevis med preparerte skiløyper i Svelvikmarka, Røysjømarka, Konnerudmarka, Mjøndalsskauen, Drammensmarka og Finnemarka inn til Vrangla og Glitre.

I tillegg er det forbindelse mellom mange av de ovennevnte løypene og skispor i nabokommuner som Holmestrand, Øvre Eiker og Lier.

Skulle mildværet vedvare, er de sikreste skiforholdene i Drammen kommune på sørsiden av Drammenselva ved Sletta på Konnerud og MIF-hytta, mens Landfalltjern, Nerdammen og Ulevann peker seg ut på nordsida.

I Svelvik meldes det om nykjørte skispor rundt Båsen torsdag morgen. Men hvis det ikke kommer kuldegrader og mer snø, er det nok siste turen med løypemaskinen i Svelvikmarka for denne sesongen.

Se ellers Skisporet og Facebook-siden «Skiløypene i Drammen» for oppdateringer i hele Drammen kommune.

Fra Steglevann ved Skioldhytta i Konnerudmarka. (Tom Helgesen)

Eiksetra-området prioriteres

– Det tiner fort om dagen, og snødybden varierer mellom 0 cm sør i marka ved Kjekstad Golfklubb til 80 cm på Fuglemyr inne i marka. Det er altså veldig varierende, men sålen i løypa er tykkest i Elvelia og på Lyfjellveien. Derfor er dette de sikreste stedene for å finne skiføre i påsken, tror Trygve Rud, løypekjøreren med over 40 års erfaring i Kjekstadmarka i Røyken.

Status på løypekjøring i Kjekstadmarka kan for øvrig fås via iMarka appen eller her.

I Lier kommune satser man også på skiføre i påsken om ikke mildværet og eventuelt regn ødelegger for mye.

– Vi har enkelte partier i Vestmarka med isdannelse som kan gjøre det vanskelig å komme fram med maskin om det blir vesentlig mildere. Det er ca. 40–70 cm snø i Vestmarka, ca. 25 – 50 cm i Kjekstadmarka og 70–100 cm i Finnemarka, forteller Steinar Hennum, leder for park, idrett og friluftsliv i Lier kommune.

– Vi har vakt på løypekjøring i alle områdene våre, men i Finnemarka vil området rundt Eiksetra prioriteres, sier Hennum.

Sjekk Lier-ski og Skisporet.

Fra idylliske Bertelsmyr i Kjekstadmarka. Så idyllisk er det nok ikke i påskeferien, men skiføret bør være intakt. (Tom Helgesen)

140 cm med snø på Vestskauen

Vestskauen mellom Sande og Drammen har fått mange «skifans» de seinere årene.

– På Vestskauen med utgangspunkt i Montebello Arena vil det bli preparert jevnlig i hele påsken. Om ikke hver dag, så er det nok ikke langt unna, forteller løypebasen Ole Kristian Skjørdal.

Og han tror heller ikke du skal se bort fra at påskeharen er ute og hopper på Vestskauen dette året. Men det finner du ikke ut før du har kommet deg ut i skiløypene …

Snødybden denne uka var hele 140 cm på Vesle Gravdal (i Drammen kommune) på Vestskauen, og derfor bør skiforholdene holde noen uker her.

Følger du Turløyper Vestskauen på Facebook, så får du en jevnlig oppdatering om føreforhold og når det er preparert. Se også Turløyper Vestskauens nye hjemmeside og Skisporet og klikk på Vestskauen.

Christen Dyngeland og Mari Svendsøy fra Sande fant en barflekk på snørike Vestskauen og koste seg i sola med hvile fra skia. (Tom Helgesen)

Holtefjell er «bankers»

Øvre Eiker kommune svikter heller ikke skifolket som vil legge skituren i hjemlige trakter i påskeferien.

– Vi har god beredskap for å kjøre løyper i påsken. Slik værmeldingen og forholdene i løypenettet er nå, så vil det trolig kun være mulig å kjøre løyper på Holtefjell samt vårt løypenett på Østsiden/Finnemarka der vi har løyper som går fra Hobbelstad/Ullern opp til Snaukollen og knytter løypene sammen med Modum og Drammens løypenett. Vi har også beredskap for å kjøre i Ormåsen-området hvis det blir mulig, sier løypekjører Gjermund Lie.

Inne på platået på Holtefjell så er det fortsatt godt over en meter med snø.

Lie mener vi må regne med å få noe redusert løypenett etter hvert som våren melder sin ankomst. Han anbefaler alle å bruke Skisporet for eksakt løypestatus og følge med på oppdateringer på Facebook-siden Skiløypene i Øvre Eiker.

Mari Abelseth nyter de siste solstrålene på Holtefjell i Flesberg. (Tom Helgesen)

Turforslag

Kjekstadmarka: Start på Kjenner på Lierskogen og følg Lyfjellveien sørover mot ROS-hytta.

Vestskauen: Øyvassrunden med utgangspunkt fra Montebello Arena.

Sletta på Konnerud: Følg skiløypa sørover fra stadion og over Grimsrudbrenna til Steglevann med SIF-hytta og Skiold-hytta.

MIF-hytta: Start i lysløypa og gå runden rundt Bremsa. Kan enkelt forlenges med å ta med Sagdamrunden også.

Eggevollen i Lier: Følg lysløypa inn til Eiksetra og fortsett videre forbi Solvang og inn til Svarthavna.

Landfalltjern: Følg hovedløypa inn til Tverken og Skimtheia. Ta Tverråsrunden og/eller Skimtrunden som begge går i herlig og lettgått skiterreng.

Nerdammen: Et kort alternativ er Marivann rundt, en god del lenge blir det å ta Lommetjernsrunden via Tverken og Kamstrupløypa.

Ulevann: Start fra parkeringsplassen ved Steindammen og gå Vrangla rundt. Kan forlenges betraktelig om Langvann, Svarthavna og Vrangen.

Holtefjell: Start fra Dalasetra (like ovenfor Hoensvannet) og følg løypa til Krokvannsløken. Herfra runden om Grølla og under Survarden.