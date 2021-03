Norges eldste slalåmklubb lager innsamling for å redde Haukåsløypa

Innsamlingsaksjonen «Støtt Norges eldste slalåmklubb med gjenåpning av Haukåsløypa i Drammen!» ble etablert, og på to døgn har 122 givere samlet inn nesten 90 tusen kroner.

Det er på nettsiden Spleis.no man finner den aktuelle innsamlingen.

– Dette er helt fantastisk, ikke til å tro. Det er mange flere enn vi trodde som er opptatt av Haukåsløypas skjebne, forteller styreleder i Drammen slalåmklubb, Steinar Sørensen som er glad for at foreldrene satt i gang aksjonen som allerede er innbringende.

De to siste sesongene har ikke den store bakken vært åpen på grunn av manglende midler til nødvendige utbedringer av heisanlegget, så det skal innfri gjeldende krav om sikkerhet.

Klubben har også sendt inn søknad om støtte til både kommune og til Idrettsrådet, og til private aktører.

Skandinavisk cup i kulekjøring i Haukås ble arrangert for noen år siden. (FOTO: CHRISTIANIA FREESTYLE KLUBB)

Dugnad som duger

Hele anlegget i Haukåsbakken drives på dugnad, og er helt avhengig av at folk engasjerer seg for at det skal være liv laga.

– Vi er en dugnadsgjeng på åtte, som samles hver tirsdag klokka 18 i tråkkemaskingarasjen.

– Da gjør vi fårefallent arbeid og drikker kaffe, forteller Sørensen som legger til at det er ganske lav rekruttering på den tekniske dugnadssiden.

Men de har fått med seg et par yngre.

– Vi er jo nesten pensjonister vi andre, ler Sørensen.

Slalåmklubben håper å få med flere frivillige.

Og det er altså flere som er engasjert i løypa og i klubben, som i år fyller 85 år, det bekrefter tilbakemeldingene på pengeinnsamlingen.

Det er mange ting man kan bidra med til videre liv i Haukåsbakken. Kan man ikke hjelpe med en teknisk touch, så er det mye annet å gjøre, i tillegg til innsamling på nettet. Noen må være heisvakt, noen må stå i kiosken og så videre.

Frivillige

– Når vi forhåpentlig kommer i gang med drift i den store bakken til neste år, så trenger vi tre personer til stede de timene bakken er åpen, forteller Sørensen.

Foreldre og andre frivillige har i mange år tilbrakt mye av sin fritid i Haukåsløypa, kanskje litt for mye. Og det blir sjelden eller aldri nok folk i en dugnadssammenheng.

Styrelederen skryter av Helge Bensrud, som i hele vinter har vært på plass og vært heisvakt i barnebakken.

For selv om den store bakken har vært stengt de to siste årene, har barnebakken vært åpen, og der har det vært stor aktivitet i hele vinter.

– Vi har holdt diverse skikurs for barn, og mange har benyttet seg av våre tilbud, sier Sørensen, som legger til at alt har gått forsvarlig for seg med hensyn til smittevern. Skikursene har vært delt inn etter kommuner, så man lettere har kunnet overholde smittevernrestriksjoner.

Barnebakken har tidligere fått midler til og rustes opp, likedan lysforholdene i hele anlegget.

Haukåsløypa er klar for opprusting - med innsamlede midler. (Elisabeth Helgeland Wold)

Kule renn i Haukås

Drammen slalåmklubb har i mange år samarbeidet tett med Kongsberg, Aron og Hallingdal, og mange viktige renn har funnet sted i bakken i Strømsåsen.

Tidligere år ble hovedbakken brukt også av SFO/aktivitetsskolen, skolenes skidager og vinteraktivitetsdager for både barne- og ungdomsskole. Det har også vært avholdt Skandinavisk cup i kulekjøring i Haukåsløypa.

– Det var en periode vi hadde mange unge, gode kjørere i klubben, og da arrangerte vi også en del viktige og litt større renn, forteller styreleder Sørensen, som håper de store rennopplevelsen igjen vil finne sted i Haukåsløypa.

Det er også flere andre enn drammensere som har glede av slalåmbakken i Strømsåsen.

Noen fra nabokommuner i Viken har meldt sin interesse.

– Klubber innover mot Oslo har henvendt seg til oss for å trene her. Bakken er veldig fin for trening, informerer Sørensen.

Dette gir også kroner i kassa til klubben, sammen med inntekter fra folk som kjøper medlemskap og skikort.

Nå håper klubben på å åpne den store bakken til neste års sesong, og da må oppgraderingsarbeidet starte i mai 2021 for å bli ferdig i tide. I mellomtiden strømmer pengegavene inn til den populære slalåmklubben og 85-års jubilanten.

Utbedringer i Haukåsløypa:

Oppgraderingskostnadene er estimert av eksterne leverandører til i overkant av kr 1000 000.

I tillegg regner klubben med å bruke et betydelig antall dugnadstimer.

Hva går pengene til?

Ca. kr 625 000 – Demontering og reparasjon av girkasse, rullebatterier og vendehjul, samt utskiftning av bolter.

Ca. kr 360 000 – Deler til rullebatterier til vendehjul

Kilde: Spleis.no