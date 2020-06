To gutter dømt for ran av eldre kvinne

Det var 24. oktober i fjor, at de to guttene observerte kvinnen mens hun tok ut kontanter fra en minibank i Torvbyen. Så fulgte de etter henne inn på bussen til Engelsviken.

Det mer detaljerte hendelsesforløpet i domsslutningen fra Fredrikstad tingrett støttes av bilder fra overvåkningskameraer i Torvbyen og på bussen.

Tok taxi

Guttene fulgte også etter kvinnen da hun senere gikk av bussen i Engelsviken. Det var da de etter hvert slo til. Kvinne ble dyttet bakfra av yngstemann, slik at hun mistet balansen og falt i bakken. I det hun sint og forfjamset reiste seg opp, la en av guttene på sprang med veska, hvor det lå 2.000 kroner i kontanter.

Pengene brukte guttene blant annet på å ta taxi fra Engelsviken til Ørebekk, hvor de handlet mat og drikke i en dagligvarebutikk.

De to guttene hadde fulgt etter kvinnen i over en time da selve ranshendelsen skjedde, men hun hadde verken lagt merke til guttene eller hatt følelsen av å bli forfulgt. Retten bemerker for øvrig at ranet ikke bærer preg av å ha vært en impulshandling og at de to hadde god tid på seg til å endre planer.

Tidligere ransdømt

Retten dømte dem begge til ungdomsstraff da saken ble behandlet i mai – et mildere alternativ til fengsel basert på lovbryternes unge alder og vilje til å endre atferd og retning i livet. 16-åringen ble idømt en gjennomføringsperiode på to år, som en fellesstraff med en dom fra august 2018, hvor han ble dømt for to tilfeller av ran. 18-åringen skal gjennomføre ungdomsstraffen over en periode på ni måneder.

Ingen av dem ville erkjenne i retten å ha begått ran, men de samtykket likevel til ungdomsstraff gitt at de ble dømt for ran. Begge guttene har vært eller er gjenstand for tverrfaglig oppfølging, deriblant involvering av barnevernet. Ifølge tingrettens dom, viser de begge en positiv utvikling.

Hver av dem er også dømt til å betale kvinnen 10.000 kroner i såkalt oppreisningserstatning.

