Mannen har ved flere tilfeller kommet i klammeri med politiet og har en rekke anklager rettet mot seg når saken mot ham skal opp for Fredrikstad tingrett 26. juni.

Blant annet skal han i forbindelse med fengsling i fjor sommer ha satt tennene i en politimann. Han skulle framstilles i sentralarresten på Grålum da han skal ha gått til angrep på en politimann ved å bite ham i låret, ifølge tiltalebeslutningen.

Bare minutter i forkant forsøkte han også å motsette seg arrestasjon på en adresse i Fredrikstad, da han skal ha sparket den samme politibetjenten i leggen da han skulle få på håndjern og bli plassert i politibilen.

Spytting

I en annen situasjon, 15. april i fjor, skal mannen ha forsøkt å spytte på to politibetjenter da de skulle sette på ham håndjern for å visitere ham. Politiet fant da 14 gram marihuana i lomma hans.

26-åringen er tiltalt for ved tre anledninger å ha brukt vold eller trusler til å hindre en offentlig tjenestemann i å gjøre jobben sin, for to tilfeller av oppbevaring av narkotika, for vold mot to politibetjenter og for å ha servert en rekke ukvemsord mot to av ordensmaktens utegående representanter.

Med blodige knyttnever

Han er også tiltalt for å ha truet med å begå en straffbar handling, en trussel som ga grunn til alvorlig frykt hos fornærmede, etter en episode i Fredrikstad i januar i fjor. Da skal han ha løpt mot en navngitt kvinne, med blodige knyttnever, og ropt ved bruk av kvinnens navn: «Nå skal jeg knuse deg! Nå er du ferdig.»

Fem dager tidligere skal han ha gjort seg skyldig i skremmende eller plagsom atferd overfor den samme kvinnen, da han med en blomsterpotte i hånden skal ha truet med å kaste den gjennom soveromsvinduet hennes.

