Klart for VM i ishockey med to Stjernen-gutter i troppen

– Det ser jeg virkelig fram imot. Det skal bli moro å dra til Riga og spille kamper som betyr noe. Det gleder vi oss til, sier Johansson til NTB.

Svensken tok over det norske landslaget etter VM i fjor og har ledet laget i 14 kamper. Det har vært i turneringer som ikke har så stor betydning utover å styrke lagfølelsen. Det er kun blitt to seirer. Tre av kampene (Latvia, Finland og Danmark) har gått til forlengning som har endt med tap.

Johansson tok sin trenerutdanning i göteborgsklubbene Mölndal og Frölunda.

Han har fått en del tunge forfall fra rutinerte spillere på grunn av skader eller mangel på motivasjon foran årets VM. Svensken depper ikke og velger å se positivt på det.

I den norske troppen er både målvakt Henrik Haukeland fra Fredrikstad, med bakgrunn fra Stjernen, og nåværende Stjernen-back Ole Einar Engeland Andersen.

Norges VM-tropp

Målvakter: Jonas Arntzen (Örebro), Henrik Haukeland (Düsseldorf), Tobias Normann (Sparta)

Backer: Ole Einar Engeland Andersen (Stjernen), Isak Hansen (Leksand), Ole Julian Holm (Columbus Blue Jackets), Johannes Johannesen (Mora), Max Krogdahl (Västervik), Christian Kaasastul (IFK Helsingfors), Emil Lilleberg (Oskarshamn), Mattias Nørstebø (Björklöven).

Løpere: Philip Granath (Tappara), Michael Haga (Black Wings), Ludvig Hoff (Stavanger Oilers), Andreas Martinsen (Vålerenga), Sondre Olden (Le-Chaux-de-Fond), Ken André Olimb (Schwenninger Wild Wings), Thomas Olsen (Vålerenga), Thomas Berg-Paulsen (Stavanger Oilers), Eirik Østrem Salsten (Storhamar), Håvard Østrem Salsten (Sparta), Noah Steen (Mora), Mathias Trettenes (HPK), Petter Vesterheim (Mora), Markus Vikingstad (Fishtown Pinguins).

– Stor tro på gruppen

– Vi har respekt for den rutinen vi mister, men vi velger å se på de spillerne vi har troppen. Vi har stor tro på den gruppen vi har hatt samlet, sier Johansson.

– Jeg tror det hele handler om at vi i trenerstaben må «scoute» motstanderne godt for å legge planen for våre spillere. Jeg er overbevist om at de er gode nok til å kunne utføre den.

I generalprøven mot Frankrike i Asker ble det et 3-4-tap og en 4-1-seier. Frankrike spiller sine VM kamper i den andre gruppen i Tammerfors og møter ikke Norge i dette mesterskapet.

– Nå er det bare noen få dager igjen Vi har fått ryddet bort det lille grumset. Vi spilte med en startellever, for å snakke fotballspråket, i generalprøven mot Frankrike, sier landslagssjefen.

Flere gullkandidater

Den norske troppen består av tre målvakter, åtte backer og 14 løpere. Det norske laget har som førsteprioritet å beholde plassen blant eliten. En bonus vil være å eventuelt ta seg til en kvartfinale. Det har de norske isbjørnene ikke klart siden 2012.

– Hvem har du som VM-favoritter?

– Sverige vil alltid vinne og har en ny spennende trener i Sam Hallam. Finland i hjemme-VM er også farlige. Man vet aldri hvilke lag Canada og USA kommer med. Jeg tipper det vil være fem-seks lag som kan være med i toppen, sier Johansson.

Fakta om norske plasseringer i elite-VM ishockey

Slik har det gått for Norge i ishockey-VM siden opprykket til eliten i 2005:

* 2022: 13.-plass (trener: Petter Thoresen)

* 2021: 13.-plass (Thoresen)

* 2020: Avlyst pga. koronapandemien

* 2019: 12.-plass (Thoresen)

* 2018: 13.-plass (Thoresen)

* 2017: 11.-plass (Thoresen)

* 2016: 10.-plass (Roy Johansen)

* 2015: 11.-plass (Johansen)

* 2014: 12.-plass (Johansen)

* 2013: 10.-plass (Johansen)

* 2012: 8.-plass (kvartfinale, Johansen)

* 2011: 6.-plass (kvartfinale, Johansen)

* 2010: 9.-plass (Johansen)

* 2009: 11.-plass (Johansen)

* 2008: 8.-plass (kvartfinale, Johansen)

* 2007: 14.-plass (Johansen)

* 2006: 11.-plass (Johansen)

