Jørn Andersen forlenget kontrakten som landslagssjef i Hongkong

Fotballforbundet i det asiatiske landet opplyser om nyheten tirsdag.

Andersen (60) fikk jobben som landslagssjef i desember 2021. Han sørget for at laget kvalifiserte seg til Asia-mesterskapet for første gang på 50 år.

– Jeg ser forbedringer i mannskapet til Hongkong i løpet av det siste halvannet året, hvilket viser at vi er på rett vei. Vi har mange interessante oppgaver foran oss, og jeg er sikker på at laget vil gjøre det bra, sier Andersen.

Han oppfordrer fansen til å fortsette å støtte laget hans.

– Vi skal fortsatt prøve å spille offensiv fotball og være fast bestemt på å vinne hver kamp. Vi håper fansen vil bli underholdt og er stolte av laget, sier nordmannen.

Hongkong har et langsiktig mål om å delta i VM-sluttspillet i 2034.

Andersen har tidligere vært landslagssjef i Nord-Korea og klubbtrener i sørkoreanske Incheon United.