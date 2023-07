Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Sponheimveien 7 A (Gnr 210, bnr 1469) er solgt for kr 5.200.000 fra Anne Lindberg Johnsen, Arild Lindberg, Bernt Lindberg, Dan Walther Lindberg, David Magnusson-Lindberg, Debora Lindberg Lutnæs, Elisabeth Lindberg, Lydia Lindberg, Noomi Søland, Renate Gulliksen og Thomas Lindberg til Adrian Katalinic og Helene Emilia Martinsen (24.07.2023)

Torp Borettslag andelsnr 16 er solgt for kr 2.150.000 fra Ann-Kristin Karlsen til Jannicke Heggen Granlien (24.07.2023)

Langøyveien 50 B (Gnr 425, bnr 413) er solgt for kr 2.490.000 fra Langøyveien Eiendom As til Aleksander Tjernshaugen (24.07.2023)

Finn Hovs gate 12 B (Gnr 300, bnr 476, seksjon 4) er solgt for kr 1.055.000 fra Anne-Britt Finnland, Merete Lene Olsen og Ronny Johansen til Kamil Szymon Szwedzinski (24.07.2023)

Finn Hovs gate 12 B (Gnr 300, bnr 476, seksjon 4) er overdratt fra Johan Halvdan Finnland til Anne-Britt Finnland, Merete Lene Olsen og Ronny Johansen (24.07.2023)

Soliveien 144 (Gnr 716, bnr 13) er solgt for kr 3.900.000 fra Karen Granlund og Per-Øyvind Granlund til Asbjørn Furset Strømmen (24.07.2023)

Sponheimveien 7 A (Gnr 210, bnr 1469) er overdratt fra David Daniel Lindberg til Anne Lindberg Johnsen, Arild Lindberg, Bernt Lindberg, Dan Walther Lindberg, David Magnusson-Lindberg, Debora Lindberg Lutnæs, Elisabeth Lindberg, Lydia Lindberg, Noomi Søland, Renate Gulliksen og Thomas Lindberg (24.07.2023)

Veumveien 117 (Gnr 211, bnr 16) er solgt for kr 4.850.000 fra Tom-Erik Foreman og Trude Margrete Fosse til Åse Bratten, Margit Huglen Bratten, Ole Marenzius Tjøstolvsen og Rebolledo Jose F Castro (25.07.2023). Salget omfatter også Gnr 211, bnr 42

Gnr 203, bnr 333, seksjon 11 er solgt for kr 1.690.000 fra Gars Eiendom As til Bøen Rune As (25.07.2023)

Vardeveien 12 (Gnr 641, bnr 42) er solgt for kr 5.800.000 fra Svend-Harald Klavestad til Mehmed Lisic og Sadeta Lisic (25.07.2023). Salget omfatter også Gnr 641, bnr 50

[ – Datteren min var annerledes. Som pappa innrømmer jeg at det tok tid å akseptere ]

Bryggeriveien 30 (Gnr 208, bnr 11, seksjon 7) er solgt for kr 3.325.000 fra Mette Thoner Syvertsen til Helga Maria Birgisdottir (25.07.2023)

Andel av Vikerhavna 15 B (Gnr 55, bnr 191) er overdratt for kr 3.250.000 fra Kari-Anne Fosby til Finn Normann Thoresen (25.07.2023)

Trondalsveien 72 B (Gnr 50, bnr 367, seksjon 2) er solgt for kr 5.200.000 fra Kristina Hay Bodahl og Michael Hay Bodahl til Kjetil Vermundsen Madsen og Ruth Heidi Westby (25.07.2023)

Cheviot Borettslag andelsnr 44 er overdratt fra Britt Ragni Johannessen til Lise Bergersen og Per Arthur Bergersen (25.07.2023)

Ringstadåsen 39 (Gnr 711, bnr 71) er solgt for kr 4.100.000 fra Ann-Elisabeth Sletvold og Erik Sletvold til Beatrice Nyambeki Nyambi og Emmanuel Nyambi (25.07.2023)

Måkeungen 13 (Gnr 425, bnr 182, seksjon 37) er solgt for kr 5.750.000 fra Anette Dahl Renshus til Anna Karolina Haraldssøn og Erik André Andreassen (25.07.2023)

Gnr 615, bnr 3, fnr 80 er solgt for kr 3.300.000 fra Jonatan Eilertsen og Julie Eilertsen til Karen Victoria S Flø og Ole Joakim Hansen (26.07.2023). Salget omfatter også Stenbekkveien 23 (Gnr 620, bnr 2, fnr 14)

Djupekloveien 49 (Gnr 62, bnr 669) er solgt for kr 4.275.000 fra Bjørndalen Eiendom As til Vivi-Ann Hilde (26.07.2023)

Andel av Rådalsåsen Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 442.500 fra Rebecca V Marsell til Ole-Jørgen Andersen (26.07.2023)

Hasserheien 16 (Gnr 724, bnr 115, seksjon 19) er solgt for kr 3.400.000 fra Magnus Nikolai N Solstad og Maria B Holst Solstad til Fred Sagar og Marit Helen Sagar (26.07.2023)

[ Stella Zwart (18) tok med regidebut fra LA til Fredrikstad (+) ]

Trosviktoppen 11 (Gnr 210, bnr 670) er overdratt fra Øystein Reinhardt Hansen til Mette Langlie Ruud Hansen (26.07.2023)

Andel av Østre Oksrødkilen 8 (Gnr 63, bnr 127) er overdratt for kr 1.200.000 fra Hilde Olsen til Martin Olsen (26.07.2023)

Marmorveien 12 (Gnr 204, bnr 333) er solgt for kr 4.700.000 fra Annkristin Stene-Johansen, Helge Stene-Johansen, Knut Stene-Johansen, Leif A Stene-Johansen og Tormod Stene-Johansen til Ketil Gunde H Andersen (26.07.2023)

Kileløkka 2 (Gnr 691, bnr 17) er solgt for kr 1.200.000 fra Daniel Femtegjeld Ek til Treteknikk Eiendom Østfold As (26.07.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Andel av Botnekilveien 120 (Gnr 19, bnr 39) er overdratt fra Mette K Bruun Ursin til Dagny Bull (25.07.2023)

Tømmerlia 50 (Gnr 40, bnr 231) er solgt for kr 6.600.000 fra Marita Bjørnstad og Robert Sundt til Line Sveen og Tom Asker Christensen (25.07.2023)

Andel av Singleø 176 (Gnr 26, bnr 14, fnr 5) er overdratt fra Anne Lise Landsverk til Trude Landsverk (26.07.2023)

Stormmusbrinken 46 (Gnr 49, bnr 324) er solgt for kr 12.500.000 fra Jens Haviken til Anne Mette Eng Henriksen og Runar Wilhelm Henriksen (26.07.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Skauen 18 (Gnr 92, bnr 140) er solgt for kr 3.650.000 fra Tyra Marie Risnes til Guro Saurdal (25.07.2023)

[ Anbefaler vaksine mot TBE-virus: – Hos en av fire kan det oppstå alvorlig sykdom ]