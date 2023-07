I over 20 år har den profilerte advokaten og politikeren Geir Lippestad bidratt frivillig og faglig på Beitostølen helsesportsenter.

Blinde Erling Stordahl fra Sarpsborg var mannen som hadde ideen om opprettelsen av helsesportsenteret i Øystre Slidre – for 60 år siden.

– Stordahls livsfilosofi om at vi er alle annerledes har også blitt min. Han banet vei, sier Lippestad til Dagsavisen.

Sorg om annerledeshet

For ti år siden mistet Geir Lippestad sin 17 år gamle datter. Hun ble født med en alvorlig muskelsykdom og var sterkt funksjonshemmet.

– Datteren min var annerledes. Som pappa innrømmer jeg at det tok tid å akseptere, sier Lippestad, og fortsetter:

– Først etter sju-åtte år godtok jeg situasjonen, og sorgen slapp taket.

[ – Samfunnet forventer det perfekte, og at vi fjerner barn som er annerledes ]

Geir Lippestad setter søkelys på samfunnets glansbilder av vellykkethet. Feriebilder i sosiale medier, ofte med påklistret harmoni. – Det er mange som kjenner på annerledeshet i dag, sier han. Arkivfoto: (Terje Pedersen / NTB)

Aktuell visjonær

I sommer markeres hundreårsjubileet for visjonæren Erling Stordahl (1923-2023). Konserter, sommerutstillinger, teater og samtaler står på plakaten.

I Sarpsborg blir det foredrag og samtale tirsdag 1. august med forfatter Jon Gangdal, direktør for Beitostølen helsesportsenter – Astrid Nyquist, leder av Norges Handikapforbund – Tove Linnea Brandvik og advokat Geir Lippestad.

«Jeg kjempet for å være normal, fordi jeg var redd for å være annerledes.», sa Erling Stordahl.

– 60 år senere er Stordahls tanker like dagsaktuelle. Samfunnet må akseptere annerledeshet. FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne har fortsatt ikke blitt innlemmet i norsk lovgiving. Det er en skam, understreker Geir Lippestad.

[ Skuespiller Bjørn Skagestad: – Jeg har en sønn som har autisme ]

Samfunnets glansbilder

Lippestad peker også på samfunnets glansbilder av vellykkethet. Feriebilder i sosiale medier, ofte med påklistret harmoni.

– Det er mange som kjenner på annerledeshet i dag. Jeg kommer til å være konkret i sommersamtalen på Stordahl-jubileet. Det er mange som faller utenfor arbeidslivet. 100.000 med funksjonsnedsettelser står utenfor. Fattigdommen i Norge øker. Det blir flere og flere ensomme eldre, noe storsamfunnet kun tilskriver «eldrebølgen», sier Geir Lippestad.

– Blinde Erling Stordahl var mer klarsynt og fremsynt enn de fleste som kan se – fordi han så med tankene og hjertet, uttalte forfatteren Jon Gangdal nylig til Dagsavisen.

---

100 ÅRS JUBILEUM FOR ERLING STORDAHL

Erling Stordahl (1923-1994) startet i 1964 Ridderrennet for blinde på Beitostølen. I 1988 gikk han rennet sammen med daværende Kronprinsesse Sonja. (Henrik Laurvik/NTB)

Tirsdag 1. august, Quality hotel Sarpsborg: 13:00-17:00 Foredrag, samtaler og lunsj. Forhåndssalg av billetter. Samtale om Erling Stordahls fargerike liv og banebrytende virke. Hva kan vi lære av ham i dag? Forfatter Jon Gangdal, advokat Geir Lippestad, direktør for Beitostølen helsesportsenter, Astrid Nyquist og leder av Norges Handikapforbund Tove Linnea Brandvik. Musikk ved Espen Leite. 17:30 kransenedleggelse ved Erling Stordahls grav.

28, 29 og 30. juli, og 1.august, amfiet Storedal kultursenter: Forestillingen «Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes». Skuespiller Bjørn Skagestad og musiker Espen Leite.

Sommerutstillinger, Storedal kultursenter: 24. juni til 23. juli, salgsutstilling med karikaturtegner Christian Bloom. 28. juli til 20. august, salgsutstilling med billedkunstner Vibeke Jerkaas.

---

– Fortsetter arbeidet etter Erling Stordahls banebrytende arbeid?

– Samfunnet har selvfølgelig forandret seg i løpet av 60 år. I Erling Stordahls tid kunne han ringe til Dronning Sonja og NRK, invitere dem til åpningen av Ridderrennet. De kom. I dag er det manges kamp for menneskerettigheter, svarer Geir Lippestad, som gjerne slår et slag for teaterforestillingen «Hva er et verdig liv? Jeg trodde engang jeg var alene om å være annerledes».

– I fjor så jeg forestillingen på utescenen til Valdres Folkemuseum. Nå spilles den i amfiet på Storedal kultursenter i Skjeberg. En sterk opplevelse, med skuespiller Bjørn Skagestad!

[ Ann-Cathrin kjemper fortsatt for sin alvorlig psykisk funksjonshemmede datter ]

[ Skuespiller Ida Elise Broch: – Er du deg selv så er du annerledes ]