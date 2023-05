Leilighet på Kapellfjellet solgt for 2,85 mill.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Redaktør Urdahls gate 3 B (Gnr 300, bnr 973, seksjon 3) er solgt for kr 2.300.000 fra Aleksander Sjøveian Hagen til Sunniva Sjøveian (19.05.2023)

Gullskåret Borettslag andelsnr 71 er solgt for kr 2.400.000 fra Eva Kristin Lie til Bente Moen og Per Magnus Moen (19.05.2023)

Oksrødkilen 22 (Gnr 63, bnr 295) er overdratt fra Per Kristian Hansen til Liv Wessel Veel (19.05.2023)

Østre Faratangen 33 (Gnr 55, bnr 423) er overdratt for kr 300.000 fra Liv Reidun Christensen og Morten Christensen til Morten Grüner (19.05.2023)

Lundheim allé 2 (Gnr 303, bnr 1685, seksjon 17) er solgt for kr 3.900.000 fra Christian Anggong Sørlie og Petter Ulrik Sørlie til Cathrine Nilsen (19.05.2023)

Andel av Lundheim allé 2 (Gnr 303, bnr 1685, seksjon 20) er overdratt fra Per Kristian Hansen til Liv Wessel Veel (19.05.2023)

Ilebakken 18 A (Gnr 424, bnr 209) er solgt for kr 5.920.000 fra Helge Ulvøy og Lin Eik Ulvøy til Jørgen Samuelsen og Tea Brenjo (19.05.2023) Salget omfatter også Gnr 424, bnr 279

Andel av Jegerveien 20 (Gnr 425, bnr 574) er overdratt for kr 2.750.000 fra Heidi Lier Roaldstveit til Atle Roaldstveit (19.05.2023)

Andel av Holmen Borettslag andelsnr 32 er overdratt fra Rolf Andreas Olsen til Einar A Rummelhoff Olsen og Trond Asbjørn R Olsen (19.05.2023)

Andel av Gullskårveien 1 A (Gnr 727, bnr 306) er overdratt for kr 600.000 fra Liv Jessica K Arnesen til Per Morten Larsen (19.05.2023)

Andel av Holmen Borettslag andelsnr 32 er overdratt for kr 1.496.773 fra Einar A Rummelhoff Olsen og Trond Asbjørn R Olsen til Evy Heier (19.05.2023)

P.A.Gloslis vei 21 (Gnr 610, bnr 69, fnr 370) er overdratt fra Ingrid Else Dahl til Eva Brit Dahl, Marcus Dahl og Tom Arild Dahl (19.05.2023)

Andel av Enerstien 6 (Gnr 422, bnr 371) er overdratt fra Jenny Kristin Lure til Rolf Eilert Eilertsen (19.05.2023)

Fremskridt 8 (Gnr 208, bnr 1304, seksjon 1) er solgt for kr 4.450.000 fra Ina Helene Berg Tangen til Grete Frisenfeldt Ryholt (19.05.2023)

Sildreveien 4 (Gnr 737, bnr 346) er solgt for kr 4.300.000 fra Monica Martinsen og Pål Andre Martinsen til Mustafa Ghulami og Tina Hoseini (19.05.2023)

Bjølstad Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 4.900.000 fra Jørgen Samuelsen og Tea Brenjo til Merethe Sanna (22.05.2023)

Futerødveien 17 (Gnr 437, bnr 3, fnr 13) er overdratt fra Tove Lillian Martinsen til Alexander Martinsen, Jarle Birger Martinsen og Morten Martinsen (22.05.2023)

Hørra Borettslag A/l andelsnr 97 er solgt for kr 2.175.000 fra Olga Marie Johansen til Tom Isak Balandin (22.05.2023)

Hørra Borettslag A/l andelsnr 23 er solgt for kr 2.950.000 fra Elin A Rasmussen Sørnes til Ole Andreas Skaara og Sara Hjardar (22.05.2023)

Andel av Solvikveien 22 (Gnr 50, bnr 242) er overdratt fra Jon Erik Johansen til Marit Oddveig Arntsen (22.05.2023)

Hjørnerød Borettslag andelsnr 36 er solgt for kr 2.450.000 fra Helen-Marie Heksem, Jon Olav Heksem og Ragnar Graham Heksem til Caroline Emilie S Skauen (22.05.2023)

Hjørnerød Borettslag andelsnr 36 er overdratt fra Agnes C Graham Heksem til Helen-Marie Heksem, Jon Olav Heksem og Ragnar Graham Heksem (22.05.2023)

Andel av Njårdsvei 43 (Gnr 610, bnr 560) er overdratt for kr 2.662.500 fra Elisabeth Marie Tegner til Vidar Hjelm (22.05.2023)

Andel av Opalveien 37 (Gnr 603, bnr 99) er overdratt fra Trond Edvardsen til Marina Edvardsen (22.05.2023)

Solsletta Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 1.950.000 fra Mikael Johansen Grimstad til Linda Foss (22.05.2023)

Hollendergata 3 (Gnr 300, bnr 1195, seksjon 22) er solgt for kr 2.275.000 fra Anne Kim Krakeli til Kornelia Høgstein Rapp (22.05.2023)

Capjonstien 91 (Gnr 303, bnr 1786, seksjon 69) er solgt for kr 4.625.000 fra Stian Dahle Johansen til Annette Refaela Keiser og Steffan Rene Sletten (22.05.2023)

Futerødveien 17 (Gnr 437, bnr 3, fnr 13) er solgt for kr 3.250.000 fra Alexander Martinsen, Jarle Birger Martinsen og Morten Martinsen til Henrik Svanæs og Wictoria Isabel Thune (22.05.2023)

Nøklestadveien 6 (Gnr 203, bnr 465) er solgt for kr 4.600.000 fra Christina Helen Sollie og Kristian Holthe Pettersen til Hilde Marie Kristoffersen, Jon Gunnar Hansen, Nora Kristoffersen og Sara Kristoffersen (23.05.2023)

Andel av Embetsveien 17 (Gnr 213, bnr 135) er overdratt for kr 1.509.814 fra Marita Naversen Brønn til Jan-Daniel Stylo (23.05.2023)

Kapellveien 23 A (Gnr 208, bnr 13, fnr 485, seksjon 1) er solgt for kr 2.850.000 fra Ludvig Begby til Eirik Mikalsen (23.05.2023)

Hugins vei 4 (Gnr 601, bnr 49, fnr 64) er solgt for kr 4.750.000 fra Terje Skattenborg til Ane Cesilie Lundh og Robin Sundell (23.05.2023)

Kileveien 3 (Gnr 689, bnr 2, fnr 20) er solgt for kr 2.650.000 fra Margaret Tefre til Charlotte W Syversen og Kristian Gilbert (23.05.2023)

Ekelundveien 4 (Gnr 209, bnr 13) er solgt for kr 3.350.000 fra Trude Kristenløkken til Pia J Svendsen Fossum (23.05.2023)

Kileveien 3 (Gnr 689, bnr 2, fnr 20) er overdratt fra Knut Erik Bøgh til Margaret Tefre (23.05.2023)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 120 er overdratt fra Eva Irene Thorstensen til Grethe Østby, Thomas Thorstensen og Tove Olsen (23.05.2023)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 120 er solgt for kr 2.350.000 fra Grethe Østby, Thomas Thorstensen og Tove Olsen til Kenneth Thorsteinsen (23.05.2023)

Mosseveien 65 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 111) er solgt for kr 6.300.000 fra Wenche Kristin Tøgersen til Laila Christensen og Per Aage Christensen (24.05.2023) Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Hørra Borettslag A/l andelsnr 64 er overdratt fra Rakel Grønvold til Kjell Grønvold (24.05.2023)

Høiendal 22 (Gnr 201, bnr 1, fnr 99) er solgt for kr 5.000.000 fra Ambjørn Dahle, Atle Josef Cato, Brit Wenche Solbakken, Hege Vermaase, Heidi Hansen, Kari Strøm Lie, Ketil Andersen, Maja Helene Dahle, Mona Irene Holte, Nina Andersen, Svein-Olav Andersen, Toril Marie Lundeby, Tove Marit Thøgersen, Trine Hansen og Trygve Bruno Thøgersen til Monica Martinsen og Pål Andre Martinsen (24.05.2023)

Østgårdhaven 6 (Gnr 202, bnr 129, seksjon 7) er solgt for kr 4.400.000 fra Bente Moen og Per Magnus Moen til Heidi Jensen og Jan Erik Jensen (24.05.2023)

Hørra Borettslag A/l andelsnr 64 er solgt for kr 2.540.000 fra Kjell Grønvold til Adrian Holseth og Silje A R Sigvartsen (24.05.2023)

Høiendal 22 (Gnr 201, bnr 1, fnr 99) er overdratt fra Randi Aslaug Haugen til Ambjørn Dahle, Atle Josef Cato, Brit Wenche Solbakken, Hege Vermaase, Heidi Hansen, Kari Strøm Lie, Ketil Andersen, Maja Helene Dahle, Mona Irene Holte, Nina Andersen, Svein-Olav Andersen, Toril Marie Lundeby, Tove Marit Thøgersen, Trine Hansen og Trygve Bruno Thøgersen (24.05.2023)

Sandbækveien 3 (Gnr 210, bnr 172) er solgt for kr 5.690.000 fra Hildegunn Cesilie Røinås til Ebbe G Ansethmoen og Sarah Karoline Antonsen (24.05.2023)

Fjelstad Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 2.600.000 fra Thea Josefine Halvorsen til Richard Søland (24.05.2023)

Lineveien Borettslag andelsnr 55 er overdratt for kr 1.420.000 fra Ronny Fredheim og Tone Fredheim til Hannah Fredheim og Olivier F Nijimbere (24.05.2023)

Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 39) er overdratt fra Anne Marie Lundgreen og Torleif Lundgreen til Lena Lundgreen (24.05.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Svanekilveien 111 (Gnr 2, bnr 32) er solgt for kr 3.050.000 fra Toti Holding As til Arne K Lindbekk Kolberg, Cathrine Kolberg, Henrik Kolberg og Jørgen Kolberg (19.05.2023)

Tømmerholtet 5 C (Gnr 40, bnr 164, seksjon 5) er solgt for kr 3.175.000 fra Elin Solvang Andersen til Cathrine Forsberg (19.05.2023)

Kalvehagen 11 (Gnr 42, bnr 126) er solgt for kr 5.000.000 fra Anders Egner til Jørn Hager og Sidsel Jeanette Hager (19.05.2023)

Andel av Stormmusbrinken 19 (Gnr 49, bnr 267) er overdratt fra Bjørn Sanden Sannes til Tonje A Sanden Sannes (19.05.2023)

Vadbenken 15 I (Gnr 3, bnr 70, seksjon 25) er solgt for kr 4.000.000 fra Ove Martin Grønbech til Inger Margrethe Bråthen (22.05.2023)

Andel av Melkebakken 20 (Gnr 49, bnr 7, fnr 29) er overdratt fra Pål Andresen til Anita Skaufel Andresen (22.05.2023)

Andel av Liveien 78 (Gnr 41, bnr 1, fnr 28) er overdratt fra Hege C B Sheriff til Andrew Clive Sheriff (22.05.2023)

Hestemyra 18 (Gnr 49, bnr 517, seksjon 1) er solgt for kr 5.000.000 fra Hvaler Boligutvikling As til Gard Åsmund S Tollefsen og Linn Westin Brestrup (22.05.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Rubingenveien 9 (Gnr 93, bnr 421) er solgt for kr 6.800.000 fra André Grønli til Inger Ensby og Jonas Andre Oppi Gruben (22.05.2023)

Torvstikkeren 24 (Gnr 82, bnr 97) er solgt for kr 8.800.000 fra Nicolaysen Egil Eiendom As til Torvstikkeren 22 As (22.05.2023) Salget omfatter også Torvstikkeren 22 (Gnr 82, bnr 118)

