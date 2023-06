Arrangerer ulve-dag på Hvaler

I forrige uke ble det idylliske Hvaler-samfunnet møtt av triste nyheter, da en ulv hadde tatt seg til øysamfunnet og drept flere sauer. Ikke siden 1941 har det vært observert ulv ute på Hvaler. Debatten har gått høyt og lavt i både tradisjonelle medier og SoMe i etterkant av hendelsen, og meningene er sterke på begge sider av saken.

Det fikk Besøkssenter rovdyr Flå til å kontakte Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark, slik at de sammen med Visit Fredrikstad Hvaler og Kultur, fritid og besøkssenter – Hvaler kommune kan arrangere en ulve-dag der innbyggerne får lære mer om ulven.

Blant spørsmålene befolkningen stiller seg, er hvordan har ulven plutselig dukket opp på Hvaler? Hva er normal oppførsel for en ulv? Hva bør man gjøre om man møter ulv eller et annet stort rovdyr?

Arrangørene har med seg skinn, skaller, spor og andre effekter for å lage en lærerik dag for store og små. Hvordan kjennes en ulvepels ut? (Besøkssenter rovdyr Flå)

Ingen debatt

Thomas Holmen Olsen er kultursjef og leder for Besøkssenteret Ytre Hvaler. Han sier at de ikke ønsker å ta del i noen debatt med arrangementet, og at det kun har ett formål.

– Dette arrangementet er folkeopplysning. Her skal vi ikke diskutere noe for eller imot, men bare lære om ulven. Hvorfor den kan dukke opp her, og hva som er normal oppførsel. For oss mennesker oppleves det brutalt når ulven herjer i en saueflokk, sier Olsen.

De siste dagene er det observert ulv i Fredrikstad, Råde og nå senest i Rygge, ifølge Moss Avis.

– Vi kan håpe at det er det samme dyret, og at den nå streifer videre etter en kort Hvaler-ferie, sier Olsen, som er fascinert av ulvens evne til å vandre.

– Det virker jo nesten ufattelig for oss at den har tatt seg fra Asmaløy til Moss på bare noen få dager. Men ulver som streifer kan bevege seg over store avstander, har jeg skjønt.

Mye følelser

Ulvedebatten er opphetet. Det har også kultursjefen opplevd, etter at de opprettet arrangementet.

– Folk blir veldig revet med?

– Ja, vi ser det i mediene den siste perioden. Jeg tror det er mye følelser, og noen får det sterkere enn andre. Folk blir veldig lett engasjert i det, jeg har selv fått meldinger fra Bondelaget som synes det var tungt at vi skulle ha en sånn type arrangement, men dette er kun folkeopplysning der vi får lære ting som hvorfor den kom, hva som er naturlig atferd, hvordan vi skal forholde oss til den og hvorfor den vandrer. Jeg skjønner at bøndene er slitne nå, de har mistet dyr og holdt ulve-vakt døgnet rundt. Vi har gått fra å være det idylliske Hvaler-samfunnet der vi kan ha dyra fritt ute på beite, til å ha ulv som går løs på sauene. Det er klart det topper det for noen.

Rovdyrsenteret har som samfunnsoppdrag å formidle nøytral og forskningsbasert informasjon, som ikke baserer seg på ubekreftede observasjoner eller fortellinger. De tilbyr undervisningsopplegg både på sine fire sentre som er lokalisert i henholdsvis i Namsskogan, Flå, Østerdalen og Bardu.

– Hensikten med arrangementer er bare å lære mer om ulven.

Kan klappe pelsen

Med seg i bagasjen har Besøkssenter rovdyr Flå ulvepels, skinn, skaller, spor og andre effekter for å lage en lærerik dag for store og små.

– Arrangementet er for alle, men undervisningen retter mot barnefamilier. De har jo med en del ting man kan ta og se, og som de forklarer slik at man forstår hva en ulv er, hvordan den funker som vesen.

– Det vil si at barna – og eventuelt voksne – kan klappe på ulvepelsen?

– Ja, det får de nok. Også vil vi lære om hvordan man ikke skal bekymre seg unødig, mange har jo tenkt ekstra på både barnehagebarn og husdyr.

– Du beskrev Hvaler som et paradis der ulven havnet midt i matfatet. Hvorfor ville den forlate et slikt eventyrland?

– Det virker ikke som den fant kjærlighet på Hvaler, og vi er glade for at det ser ut som den bare hadde en veldig kort sommerferie her.

