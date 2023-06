Er svaret å skyte ulven?

Anne May Sandvik Olsen, ordførerkandidat for Hvaler Høyre. (Erik Wiggo Larsen)

På Hvaler har vi ikke sett ulv siden 1941. Ulven som er her nå, har mest sannsynlig kommet svømmende fra Sverige. Det er klart at ulv på Hvaler vekker oppsikt. Noen blir fascinerte, andre blir redde når de får høre at det er ulv på Hvaler. For bønder med utegående dyr på beite, er ulvens tilstedeværelse kritisk for dyreholdet. Å se sauene sine angrepet og drept, slik sauebonde og varaordfører Hans Herman Utgård nå har opplevd, er helt forferdelig.

Ulv i Norge er en kontroversiell sak hvor frontene er ganske steile. Så når følelsene blir sterke og temperaturen i lokale medier stiger, er det en fordel å bevare roen og vurdere fakta. Høyre stiller seg undrende til at ordfører Mona Vauger allerede har konkludert med at ulven skal skytes, og at Hvaler skal ut av ulvesonen.

Selv om ulven er på Hvaler, er det lite sannsynlig at den vil angripe mennesker. Det er større sannsynlighet for å bli angrepet av en hund.

Vi har cirka 60 helnorske ulver i ulvesonen, og Hvaler er en del av ulvesonen. For ulvesonen gjelder spesielle regler. Ulvesonen er satt for å gi ulven særlig beskyttelse. I ulvesonen er det ikke tillatt å skyte ulven, andre tiltak skal vurderes først! Derfor ga Statsforvalteren ordfører Mona Vauger og Østfold Bondelag avslag på søknaden om å skyte ulven, nettopp med begrunnelsen «det finnes andre muligheter for å gjennomføre forebyggende tiltak mot rovviltangrep. Det ble også lagt vekt på at Hvaler ligger i ulvesonen og at terskelen for felling av ulv innenfor ulvesonen er høy.

At folk blir bekymret over at ulv har kommet til Hvaler, er lett å forstå. Jeg ble litt bekymret selv, jeg. Fornuftige spørsmål å stille er, hva betyr det for den som oppholder seg på Hvaler og for buskap som går ute at vi har fått ulven til Hvaler? Hvilke forholdsregler bør vi ta? Hvor bekymret skal vi være? Det er noe ganske annet enn å kontant kreve at ulven skal skytes.

Høyre ønsker å føre en politikk som demper konfliktnivået i rovdyrsaken. Høyre vil basere rovdyrforvaltningen på lokal utøvelse av myndighet innenfor nasjonale retningslinjer og bestandsmål. Derfor har Hvaler Høyre mer sans for forslaget til Norges Miljøvernforbund region Østlandet, hvor de ber Statsforvalteren om å konsultere Miljødirektoratet snarest for å kunne flytte ulven snarest mulig og før fellesferien går i gang i juli.

Hvor redde bør vi tobeinte være? Det har ikke vært skader på mennesker begått av ulv siden 1800-tallet. Selv om ulven er på Hvaler, er det lite sannsynlig at den vil angripe mennesker. Det er større sannsynlighet for å bli angrepet av en hund. Selv ble jeg som 13-åring angrepet av en hund som var løs, og jeg ble alvorlig skadet. Jeg har vært redd for hunder siden, og jeg tar mine forholdsregler i møte med hunder jeg ikke kjenner.

Lørdag 24. juni skulle representanter fra Besøkssenter rovdyr Flå til Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark. Det hadde vært en anledning for oss som kanskje er litt bekymret for hvordan vi skal forholde oss til ulv på Hvaler til å få mer informasjon, dessverre avlyste ordføreren møtet. Forhåpentligvis får vi en ny mulighet.

