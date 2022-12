Tatt i tollen med over 10.000 narkotiske tabletter

Det var i 20-tida tirsdag 12. desember at tollerne ved Svinesund skulle kontrollere rutebussen som var på vei fra København til Oslo. Alle passasjerene ble rutinemessig bedt om å forlate bussen. og da de var på vei ut markerte narkotikahunden My på en mann i starten av 50-årene.

– My fortsatte å søke inne i bussen, og markerte også på en sekk som lå der. Denne ble kontrollert, og det ble ikke funnet noe narkotika, men det var tydelig at hunden luktet ett eller annet, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Videre ble det også gjennomført et søk på bagasjen som lå i rommet under bussen, og der markerte My også på en koffert. Alle passasjerene ble bedt om å hente sine eiendeler, og det var den tidligere nevnte mannen i 50-årene som plukket med seg den aktuelle kofferten.

– Han ble derfor tatt inn på et rom for en ordentlig sjekk av både ham og bagasjen hans. Da kofferten ble åpnet, kom det til syne en plastpose og en papirpose. Oppe i disse igjen lå det mange brett med tabletter merket «Ksalol», forklarer Grandahl.

Dette er et en type piller som også markedsføres under navnene Xanor eller Xanax – et angstdempende og beroligende legemiddel som står på den norsk narkotikalista, og derfor er ulovlig å ha med seg inn i landet uten gyldig dokumentasjon.

Og uansett skulle man nok fått slite med å få aksept for å ha med seg så mye som i dette tilfellet.

– Det viste seg at det var til sammen 10.005 stykk tabletter, alle av samme merke. Dette var et stort tablettbeslag, utdyper Grandahl

Senest i slutten av november ble to menn avslørt i forsøket på å smugle over 8.500 piller av tilsvarende type, og det har også blitt gjort flere lignende beslag ved Svinesund tidligere i år.

– Så disse er tydeligvis populære, fastslår Grandahl.

Mannen som eide kofferten var for øvrig rask med å avvise at han hadde noen kjennskap til de narkotiske tablettene. Ifølge seksjonssjefen hevdet han å ha hatt med seg kofferten fra Norge til Sverige og tilbake igjen, men hadde ingen forklaring på hvordan pillene hadde endt opp i bagasjen hans.

Uansett ble han overlevert til politiet, som vil etterforske saken videre og vurdere om de mener mannen skal straffes for smuglingsforsøket, og i så fall hvor strengt.

