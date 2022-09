Togreisende hadde to kilo hasj i bagasjen

Det var på ettermiddagen tirsdag 30. august at tjenestepersoner fra Svinesund tollsted gikk på i Ed for å foreta en kontroll på toget som var på vei fra Göteborg til Oslo. Der kom de i prat med en svensk mannlig passasjer i slutten av tenårene, som serverte det de oppfattet som en litt mistenkelig forklaring på reisens formål.

– Han sa først at han skulle til Oslo for å jobbe, men også at han skulle besøke en venn. Det var i tillegg snakk om at han hadde tenkt seg tilbake på kvelden, sier seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Fire halvkilospakker

Og det var ikke bare den unge mannens sprikende forklaring som skurret. I en bag som var plassert tvers overfor ham, ble det nemlig funnet en papirpose som viste seg å inneholde fire vakuumerte plastpakker.

– I disse lå det til sammen to kilo hasj, forteller Grandahl.

Mannen innrømmet da at det var hans bag, men skal ifølge seksjonssjefen ha hevdet at han hadde funnet papirposen på toget, og puttet den i bagen uten å vite hva den inneholdt.

Hver av de fire vakuumpakkene inneholdt flere blokker med hasj. (Tolletaten)

Har tilstått

Hasjen ble uansett beslaglagt, og mannen ble overlevert til politiet som har etterforsket saken videre. I kjølvannet av dette har svensken, som nå har status som siktet, tydeligvis også justert noe på forklaringen sin.

– Han ble pågrepet av politiet, men det har ikke blitt begjært varetektsfengsling. Dette som følge av at forholdet i all hovedsak ble erkjent i avhør, uttaler etterforskningsleder Vidar Andersen ved Halden politistasjon.

Videre opplyser han at politiet mottok narkotikaanalysen av beslaget tidligere denne uka, som bekrefter at det dreier seg om rett i underkant av to kilo hasj.

– Saken er straks ferdig etterforsket, vi venter bare på noen dokumenter, og så vil det trolig bli bestilt en tilståelsessak. I og med at den siktede har bostedsadresse i Sverige, er det opp til påtalemyndigheten hvordan dette løses, avslutter Andersen.

