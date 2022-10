Storhandlere av snus måtte stoppes med blålys

Det var i 20-tida tirsdag 25. oktober at Tolletaten observerte en personbil som kjørende over grensa via den gamle Svinesundsbrua. En tollpatrulje rykket ut, og fikk stoppet den ved hjelp av blålys noen kilometer inn i landet.

I bilen satt to norske menn i 30-årene, og føreren opplyste at de hadde vært en tur med ferga fra Sandefjord til Strömstad og handlet.

Tollbetjentene kunne raskt se en god del alkoholvarer og snus, og sjåføren ble derfor bedt om å kjøre tilbake til tollstasjonen for en nærmere kontroll.

– Det viste seg da at sjåføren hadde med seg 8.116 gram snus, 15,84 liter øl, én liter brennevin og tre liter øl. Passasjeren hadde med seg 6.054 gram snus, samme mengde øl, fire liter vin, én liter brennevin, 90 sigarer og 200 sigaretter, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

De lovlige kvotene for innførsel av tobakk er per i dag 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer per person. Det vil si at de to mennene totalt hadde med seg nesten 14 kilo snus for mye, i tillegg til sigarene. På toppen av dette sprengte de altså sin samlede alkoholkvote med mer enn 27 liter øl og fire liter vin.

Smuglingsforsøket utgjorde drøyt 13.000 kroner i unndratte avgifter for sjåføren, og godt over 14.000 kroner for passasjeren. Det er ukjent for Tolletaten om innkjøpet var ment til eget forbruk eller videresalg, men det spilte heller ikke så stor rolle for utfallet av saken.

– De sa vel egentlig ikke så mye mer i det hele tatt. Men varene ble beslaglagt, og de kan vente seg en straffereaksjon fra politiet i etterkant, konstaterer Grandahl.

