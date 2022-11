Dropper taxitråkket i Farmannsgate – setter opp to nye

Det skriver Fredrikstad kommune på sine nettsider.

– Vi har fryktet at det skulle skje stygge ulykker som følge av at myke trafikanter må benytte seg av veibanen, sier Ketil Andersen, konstituert etatssjef for Etat for bydrift i Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune.

Problemer med kø

Kommunen har fått flere tilbakemeldinger om at det har vært trangt om plassen i Farmanns gate utenfor Odds konditori på grunn av lange taxikøer. Taxier har stått på fortau og i sykkelfelt, noe som har ført til at gående og syklende har blitt presset ut i veien for å passere. Passasjerer som har tatt bussen har også måttet gå av midt i veien på grunn av taxier på holdeplassen.

Dette har gått på bekostning av trafikksikkerheten, sier kommunen.

Dessverre har vi ikke plass til en taxiholdeplass som både er sentral og hvor det er plass til alle drosjene. Dette er årsaken til at vi tester denne løsningen nå, sier Ketil Andersen, konstituert etatssjef for Etat for bydrift i Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune.

Ordningen testes ut med årets julebordsesong som prøveperiode. Taxiholdeplassene i Brochs gate og Gunnar Nilsens gate beholdes som før, mens plassen utenfor Odds konditori vil altså ikke lenger betjenes.

Det andre taxitråkket blir i Storgata, ved tatoveringsstudioet Blekkverket. (Fredrikstad kommune)

Initiativ fra politiet

Det er ifølge kommunen politiet som oppfordret til å se på utfordringene med taxi-køene i området.

Even Bae Klund, seksjonsleder for nærpolitiseksjonen i Øst politidistrikt ved Fredrikstad politistasjon, er glad for å ha fått på plass en løsning.

– Det ble vurdert som svært viktig at taxiholdeplass er på område som er nært utelivet, siden politiet er opptatt av at folk raskt blir fraktet ut av sentrum og hjem når utelivet stenger, sier Bae Klund.

---

Regler om stans på fortau

Det er aldri lov å stanse verken helt eller delvis på et fortau. Forbudet gis for å sikre fremkommelighet og trygghet.

Parkering på fortau kan få store konsekvenser for for eksempel blinde, rullestolbrukere eller personer med barnevogn, fordi man kan tvinge myke trafikanter ut i veibanen.

Forbudet gjelder også dersom «du bare skal» hente noe, bære tungt eller slippe av eller på passasjerer.

Forbudet gjelder også selv om du bare parkerer bilen delvis inn på fortauet.

I sykkelfeltet er all stans forbudt

Kilde: Statens vegvesen

---





