Ser forbedring i Vålerenga: – Vi har lavere skuldre

INTILITY ARENA (Dagsavisen): - Det ble en lang aften. Det burde jo vært over lenge før det blir straffer, sier Geir Bakke til Dagsavisen. Men det endte godt for Vålerenga som plutselig har vunnet tre kamper på rad. I dag er spesielt førsteomgangen det store plusstegnet, i tillegg til avansementet.

Sa ifra etter Mjøndalen

– Vi spiller en veldig god førsteomgang. Det er lett å bli historieløse, men det er nok den beste omgangen vi har spilt i år. Det var bra mot Sogndal, Raufoss og delvis Stabæk og synes jeg, men vi burde jo hatt tre og fire før pause i dag, sier Vålerenga-treneren.

– Har dere gjort noe annerledes i kampforberedelsene etter Mjøndalen?

– Det handler om å lese klimaet. Vi har sagt i fra om at gutta må vite når de skal bruke nødknappen og når man skal spille seg ut. Det er ikke så skummelt når vi finner overtallet. Selv ikke på egen banehalvdel. Og så må man bruke nødknappen ut i korridorene når det er riktig. I dag synes jeg gutta er flinkere på å gjøre de riktige valgene. Og så ble det faktisk litt ubehagelig for HamKam, sier Bakke som ser forbedring.

– Vi opptrer med lavere skuldre og da er det ikke så vanskelig å spille fotball.

Men friskmeldt er ikke laget hans til tross for seier og en god førsteomgang. Det snudde brått etter pausen og HamKam kom tilbake. En god Simen Juklerød ble tatt av, noe som var planlagt med tanke på matching av en skadeutsatt back, men det gagnet ikke laget.

– Vi måtte gjøre to bytter, men det skal ikke være nok for at vi bare slutter å spille fotball. Likevel synes jeg vi får en god kontroll da vi legger om til fem bak. Jeg vil ikke stå her og klage, men det er bare en vanlig duell på slutten. De får et uforståelig frispark der. Men vi drar det i land og enhver seier bygger noe i laget. Vi får enda mer glød og engasjement, sier Bakke.

Ugunstig kampoppsett

Knyttneven på overtid sendte lagene ut nye 45 minutter inkludert straffer.

– Det går ikke alltid på skinner. Det minnet meg om tapet for Bodø/Glimt i fjor da det kommer en uforståelig scoring helt på slutten, sier Aaron Kiil Olsen, som egentlig ikke skulle starte kampen i det helet tatt, men endte opp med å spille samtlige minutter.

– Kroppen er tung, men sånn er det. Vi har vunnet tre på rad og kjempet for det. Nå må vi bare gjøre oss klare for neste, sier stopperkjempen som er glad for avansement, men irriterer seg smått over straffemissen.

Neste kamp er allerede på lørdag, borte mot Aalesund. To 120-minutter kamper, i tillegg til Bryne-kampen, alt på en uke, merkes i troppen.

– Det er et kampoppsett som ikke er lagt opp for oss som spiller seriekamper på lørdager. Nå må gutta være verdensmestere i restituering, sier Geir Bakke.

Heldigvis blir det ikke noe ny cuprunde for laget neste uke. Kvartfinalene spilles ikke før 6. oktober. Onsdag kveld ble det klart at Vålerenga får ny hjemmekamp når Fredrikstad kommer på besøk. En eventuell semifinale blir også på Intility, mot vinneren av Stabæk-KFUM Oslo.

---

Kampfakta

NM menn, runde 4 onsdag

Vålerenga – HamKam 2-2 (2-0) e.o. (straffer 4-3)

7042 tilskuere

Mål: 1-0 Elias Hagen (5), 2-0 Magnus Riisnæs (23), 2-1 Aaron Kiil Olsen (selvmål 53), 2-2 Gard Simenstad (90).

Straffer: Luc Mares (i stolpen), Martin Kreuzriegler (i stolpen), Gard Simenstad 0-1, Ola Kamara 1-1, Julian Gonstad (reddet), Vegar Eggen Hedenstad 2-1, Pål Alexander Kirkevold 2-2, Aaron Kiil Olsen (i tverrligger), Vidar Jonsson 2-3, Christian Borchgrevink 3-3, John Olav Norheim (over), Fidel Brice Ambina 4-3.

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Henrik Bjørdal, Magnus Riisnæs, Mees Rijks, Aleksander Hammer Kjelsen, Christian Borchgrevink, Vålerenga, William Kurtovic, Jakob Michelsen, Pål Alexander Kirkevold, Gard Simenstad, HamKam.

Lagene:

Vålerenga (4-2-3-1): Jacob Storevik – Vegar Eggen Hedenstad, Aleksander Hammer Kjelsen (Ola Kamara fra 98.), Aaron Kiil Olsen, Simen Juklerød (Martin Kreuzriegler fra 46.) – Petter Strand (Adrian Kurd Rønning fra 68.), Elias Hagen – Magnus Riisnæs (Filip Thorvaldsen fra 68.), Henrik Bjørdal (Fidel Brice Ambina fra 46.), Jones El-Abdellaoui (Christian Borchgrevink fra 77.) – Mees Rijks.

HamKam (3-2-3-2): Alexander Nilsson – Brynjar Ingi Bjarnason, Luc Mares, John Olav Norheim – Gard Simenstad, Vegard Kongsro – Tore Sørås (Vidar Ari Jónsson fra 35.), William Kurtovic (Julian Gonstad fra 73.), Kristian Onsrud (Arne Ødegård fra 46.) – Niklas Ødegård (Pål Alexander Kirkevold fra 46.), Moses Mawa (Henrik Udahl fra 46.).

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen