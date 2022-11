Pynten-koordinator: – Det har stått stille lenge

– Kort fortalt så har det stått stille lenge når det gjelder Pynten, men i september hadde DNT Nedre Glomma og Oslofjordens Friluftsråd et møte med Etat for bygg og eiendom i Fredrikstad kommune om veien videre. Vi ble enige om et oppfølgingsmøte i slutten av november, sier Greni.

Kystledhytta Pynten

Pynten skole ytterst på Langøya er, som Demokraten har omtalt flere ganger, sterkt preget av forfall.

Høsten 2020 inviterte Fredrikstad kommune frivillige organisasjoner til befaring på Pynten. Avdeling Møllehjulet på Kvernhuset skole har i en tid brukt skolen som avlastningssted.

Pynten

Pynten ligger på eiendom 425/11 og tomten er oppgitt til ca. 7.828 kvadratmeter. Tomten har usikre grenser. Hovedbygningen har et bruttoareal på 74 kvadratmeter. Det er fire bygg på eiendommen, hovedhus, to uthus og en utedo.

Strandlinjen nedenfor eiendommen er målt i kommunens web-kart og er ca. 20 meter lang.

Hovedbygget på eiendommen er registrert med rødt i SEFRAK-registeret, og det ene uthuset er registrert med gult. Dette vil ha innvirkning på vedlikehold- og restaureringsarbeid.

Eiendommen er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF (landbruk, natur og friluftsliv), med hensynssone friluftsliv. Dette vil ha betydning dersom man må søke bruksendring eller det skal oppføres andre bygg/anlegg på eiendommen. Det vil ikke ha noen betydning for bruk som friluftsområde.

Kilde: Fredrikstad kommune

Avdelingsleder Kystled, Stine Greni i Oslofjordens Friluftsråd, håper Pynten etter hvert kan bli en populær kystledhytte.

– Det er fremdeles uklart når nåværende brukere av bygningene får nye lokaler, så inntil videre vet vi ikke når det blir aktuelt å gå videre med prosjektet. Det er positivt å se at engasjementet blant interessentene fremdeles er der, og jeg har tro på at Pynten kan bli tilgjengeliggjort for allmennheten når bygningene etter hvert står tomme, mener hun.





Pynten ligger idyllisk plassert ytterst på Kråkerøy i Fredrikstad. (Tomm Pentz Pedersen)

Ønsker tips om aktuelle eiendommer

Hvaler kulturvernforening har tre hytter ved Brottet på Spjærøy, og gamle Brekke skole på Kirkøy som leies ut. Fjoråret ble et rekordår for utleie av kystledhytter på Hvaler. Leder i kulturvernforeningen og styremedlem i Oslofjorden Friluftsråd (OF), Paul Henriksen, var tydelig da Pynten ble lansert som kystledhytte for to år siden.

– Jeg blir overrasket hvis kommunen velger bort kystled på Pynten, sa han.

Struten fyr i Oslofjorden og Strømtangen fyr er kystledhytter. På Hvaler er det åtte kystledhytter: rekefabrikken på Vesterøy, tre hytter ved Brottet på Spjærøy, Akerøya, Brekke skole på Kirkeøy, Homlungen fyr og Lauer.

Hvorfor ikke kystkommunen Fredrikstad har flere kystledhytter har mange årsaker, mener Stine Greni i Oslofjordens Friluftsråd.

– Vi ønsker at alle våre medlemskommuner skal ha et godt kystledtilbud, og jobber derfor strategisk mot både Fredrikstad og Sarpsborg i den henseende. Jeg kjenner ikke til flere eiendommer i Fredrikstad som kan egne seg, men vi tar alltid imot tips og initiativer. Når det gjelder Sarpsborg så er vi i dialog med kommunen, Bukkenes Vel og DNT om et mulig kystledprosjekt, sier hun.

Rett ved friarealet Glufsa ligger Pynten. Her kan du skue utover Lera og mot Strømtangen, Struten og Søsterøyene. (Tomm Pentz Pedersen)

