Måtte hive seg i bilen for å hanke inn gjenganger

Det var onsdag 2. november at en varebil med tilhenger ble observert på vei ut fra rød sone ved Svinesund tollsted. Tollerne ønsket å ta en kikk på hva den inneholdt, men rakk ikke å stoppe den i tide.

– Bilen kjørte gjennom, og vi var litt på hælene. Men vi bestemte oss for å følge etter, og fikk stanset den ved avkjøringen til Høk (rundt en mil fra grensa, journ.anm.), forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Det viste seg at varebilsjåføren – en polsk mann i midten av 30-årene – hadde vært innom ekspedisjonen ved tollstasjonen, og tilsynelatende deklarert varene han fraktet. Likevel ble han bedt om å kjøre tilbake til Svinesund for skanning og nærmere kontroll.

– Ved skanning kunne man se at varerommet inneholdt en del flasker. En opptelling avdekket at det var snakk om totalt 220 liter øl, fordelt på 440 flasker, og 53 liter brennevin, opplyser Grandahl.

Dette utgjør et forsøk på å unndra nesten 38.000 kroner i avgifter.

Alkoholvarene ble derfor beslaglagt, og det kom også fram at den polske mannen var en kjenning av Tolletaten fra en tilsvarende sak for et par år siden.

Mannen, som er bosatt i Norge, var ifølge seksjonssjefen lite villig til å dele informasjon med tollerne om hva han skulle med ølet og spriten. Han kan uansett vente seg en straffereaksjon fra politiet for smuglingsforsøket.

