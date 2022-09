Avslørt for smugling tross finurlig trådsystem og sokketriks

Det var i 17-tida mandag at tollere ved Svinesund stoppet et polskregistrert vogntog som var på vei ut fra rød sone ved tollstasjonen. Sjåføren, en mann i starten av 30-årene, hadde da vært innom ekspedisjonen for å legge fram papirer på varene han fraktet.

– Lasten besto av isolasjonsmaterialer, og den var deklarert, så sånn sett virket alt å være i orden. Han ble likevel bedt om å kjøre gjennom skanneren vår, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Pakket inn i sokker

På bildene fra skanningen kunne operatøren se uregelmessigheter på begge sider av understellet på tilhengeren. De viste også noe som kunne ligne på flasker og bokser inne i førerhytta.

– Ekvipasjen ble tatt inn i kontrollhallen, og ved svingskivene under hengeren ble det funnet det som formentlig var flasker, forteller Grandahl.

– Disse var forsøkt skjult inne i tykke sokker, og det var også et trådsystem under chassiset som kunne brukes til å trekke disse flaskene ut, utdyper han.

Etter hvert ble det avdekket at ti flasker med brennevin ble forsøkt smuglet inn i Norge på denne måten, fem på hver side av tilhengeren. I tillegg ble det oppdaget et hulrom i bakfangeren, og etter at denne var demontert, dukket det opp ytterligere fire flasker.

– Også disse var pakket inn i tykke sokker, ifølge Grandahl.

La seg flat

Tollerne foretok også en nærmere undersøkelse av førerhytta, og der lå det enda en spritflaske, samt ølbokser og sigaretter som lå spredt rundt omkring.

– Til sammen ble det funnet 39 liter øl, 500 sigaretter og 15,4 liter brennevin fra vogntoget. Dette utgjør et forsøk på å unndra 10.700 kroner i avgifter, sier Grandahl.

– Det var ikke det største beslaget, men det var finurlig gjemt, legger han til.

Seksjonssjefen understreker at yrkessjåfører i kommersiell trafikk ikke har anledning til å ha med seg tollpliktige varer inn i landet sammen med den ordinære lasten. Mannen fikk med seg et forelegg fra politiet, etter å ha innrømmet smuglingsforsøket.

– Han fortalte at han hadde avtaler om å levere disse varene til diverse mottakere i Norge, antakeligvis for å spe på lønna, avslutter Grandahl.

