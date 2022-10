Paul (60) kastet loss i Fredrikstad – tar hyre i Middelhavet

– Da jeg fikk henvendelsen trengte jeg litt betenkningstid, jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å seile mer. Men takket ja til jobben. I slutten av november blir det å ta på kaptein-distinksjonene og gå om bord i superyachten på 300 fot.

Hyre på luksusbåt

Paul Lund «EL Pablo» Laveaux har seilt i utenriksfart i nærmere 40 år. Han gikk til sjøs som dekksgutt i 1976, og har gått alle gradene oppover i rekka som jungmann, lettmatros, matros og båtsmann. Før han tok fatt på styrmannsskolen og ble styrmann, senere skipperskolen. De siste årene har han vært skipper på MS «Lyngholmen», og hatt skuta som bosted.

I sommer gikk seilasen til sørover. Paul har tre voksne barn i Nederland, og har selv tidligere bodd mange år i landet. Planen var å legge skuta til havn i Nederland, og nyte pensjonisttilværelsen med seilaser rundt i verden.

– Jeg har det jeg trenger i Nederland. I utgangspunktet hadde jeg planlagt å kaste loss for to år siden. Men jeg traff en hyggelig dame i Fredrikstad og planene ble utsatt. I sommer seilte vi, men det ble ikke som tenkt, forteller Paul Lund Laveaux.

En telefonsamtale endret planene.

– En hodejeger fra et europeisk firma ringte og ville ha et møte med meg angående jobb som kaptein på en superyacht. Privat hadde situasjonen endret seg. Jeg reiste til Barcelona med referanser fra tidligere rederiet i veska, etter mange år til sjøs. Jeg tok jobben om bord i den privateide yachten bygget i 2015 hos Lürrsen i Tyskland. Kjent for å ha bygget mange av verdens flotteste super- og megayachter.

Paul Lund Laveaux har lagt ned mange timer i restaurering og vedlikehold ombord i MS «Lyngholmen». Nå må skuta ligge til havn noen måneder, når Paul seiler i Middelhavet. (Privat)

Havneavgift og korona

Årene ved kai i Fredrikstad har bydd på utfordringer, mener Paul Lund Laveaux.

– I Foreningen for fartøyvern forsøkte jeg å få til noe med mine tre båter. Men da Borg havn ga parkeringsetaten i Fredrikstad ansvaret for kaiene i sentrum har det ikke blitt enkelt for meg. I tillegg kom koronapandemien, noe som medførte at alle inntekter forsvant. Jeg fikk ikke koronastøtte til drift av skuta - som skoleturer, fisketurer og opplæring i sjøvett i regi av Sjøfartsdirektoratet. Det ble vanskelig. Kommunen krevde sine penger. Da fant jeg ut at byen ikke var stedet for å yte service til skolebarn eller andre. Eller ha et maritimt miljø for gamle vedlikeholdte trebåter det er verdt å ta vare på.

Nå tømmer Paul Lund «EL Pablo» Laveaux skuta MS «Lyngholmen» for personlige eiendeler. I noen måneder skal den ligge til kai, i påvente av at egen skipper er ferdig med engasjementet som kaptein om bord i en luksusbåt, med base i Middelhavet.

For et snaut år siden traff Dagsavisen Demokratens journalist Paul Lund Laveaux om bord i den tidligere lastebåten «Lyngholmen». I salongen knitret det i peisen, og sjømannen Paul dro villig en låt på trekkspillet. Se video:

Liflige toner på M/S «Lyngholmen» (Privat/Dagsavisen)





