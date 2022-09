Varierende salgstid for småbruk i Østfold

I mange år har fritekstsøk med ordet «småbruk» vært det mest brukte søkeordet på Finn.no, ofte fulgt av ordet «gårdsbruk». Nasjonalt er det i skrivende stund 246 landbrukseiendommer til salgs hvor ordet «småbruk» er med i prospektet. 29 i Viken fylkeskommune med blant annet to i Rakkestad og to i Fredrikstad. En av dem et hagesenter i Torsnes. Ingen i Indre Østfold kommune.

Begrenset med salgsoppdrag

Småbruket i Evenrødveien i Fredrikstad har en tomt på drøye 16 mål. Selv om eiendommen med låve og tomannsbolig ikke umiddelbart ble «revet» bort fra markedet, forteller eiendomsmegler i Krogsveen Fredrikstad og Sarpsborg, Jørgen Sande Johansen, om stor oppmerksomhet.

– Annonsen har god interesse og et stort antall klikk. Når det gjelder interessenter er det både lokale og mulige kjøpere fra andre steder i landet. Store og små familier har vært på visning.

Jørgen Sande Johansen, eiendomsmegler Krogsveen Fredrikstad og Sarpsborg. (Krogsveen )

– Kjøp av et småbruk medfører en stor livsstilsendring for folk, derfor tar salgsprosessen ofte litt lengre tid, mener Sande Johansen.

– Dere er ikke et tradisjonelt landbruksmeglerfirma. Er det ofte dere har oppdrag med salg av småbruk?

– De fleste småbruk går som regel i arv og kommer ikke ut på markedet. Dette gjør at antall salgsoppdrag er noe begrenset, avslutter eiendomsmegler Jørgen Sande Johansen i Krogsveen.

Pendleravstand til Oslo

– Småbruk er en drøm for mange, men blir en realitet for langt færre, sier eiendomsmegler Henrik Tegneby, i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling.

Nylig solgte landbruksmegler Tegneby et småbruk i Indre Østfold. Responsen var stor.

– På småbruket Hvidsten i Spydeberg hadde vi et voldsomt oppmøte med 50 – 60 interessenter på visning. Det var nok en kombinasjon av intim bygningsmasse, en veldig fin beliggenhet og pendleravstand til Oslo som gjorde de største utslagene, forteller han.

– Med en prisantydning på 5,25 millioner endte salgssummen på 6,5 millioner kroner. Renteøkninger og høyere kostnader skremmer ikke kjøperne?

– Hittil har vi ikke sett noen merkbare utslag. Våre tidligere erfaringer viser at justeringer i eiendomsmarkedet kommer en god del senere enn da media begynte å «rope ulv ulv» – mange ganger skjer det ikke noe det hele tatt. Økt inflasjon med påfølgende renteøkninger treffer lommeboka til oss alle klokkerent, det er helt klart og det kan bli tøft, men det er fremdeles veldig mye annet som skal stoppe opp før folk slutter å kjøpe seg et sted å bo, mener eiendomsmegler Tegneby, og legger til:

– Avstanden til Oslo er avgjørende for hvor stor interessen er fra denne kjøpegruppen, den skal helst være under en time i kjøreavstand. På Hvidsten var det en stor delegasjon fra Oslo og omegn, i tillegg til lokale.

Mange forespørsler om småbruk

Meglerkontoret Tegneby & Grønnerød ble startet av søskenparet Henrik og Hanne Tegneby, og advokat Pål Grønnerød i 2018. Henrik har lang meglererfaring i Oslo, Sarpsborg og Fredrikstad.

Henrik Tegneby, eiendomsmegler Tegneby & Grønnerød landbruksmegling. (Privat)

– Hvorfor satset dere på landbrukseiendommer?

– Rett og slett fordi det var et marked som var preget av lite konkurranse, vi tenkte at dette markedet har mer å gå på. I tillegg kommer flere av oss som jobber her fra gård. Det er både veldig artig, og ikke minst faglig utfordrende å jobbe med landbrukseiendommer. Den norske bonden er en bra kunde, ofte noen skikkelige hardinger og flinke bedriftseiere.

Du må helt klart like å holde på litt! — Landbruksmegler Henrik Tegneby til potensielle kjøpere av gårds- og småbruk

– Er det større etterspørsel etter småbruk enn hva som tilbys i markedet?

– Det er nok kapasitet til å selge flere småbruk enn vi omsetter i dag. Vi har mange forespørsler om småbruk. Eiendommer lik den på tidligere nevnte Hvidsten kan man sikkert selge to av i uken. Men igjen; da er man fortsatt helt avhengig av at beliggenheten er «riktig», svarer Henrik Tegneby.

---

SMÅBRUK

Småbruk er et lite, selveiet gårdsbruk. Størrelsen kan variere fra noen få dekar og opp til 25 dekar fulldyrket mark, eller 100 dekar totalt, som er grensen for når det må søkes konsesjon ved kjøp av gårdsbruk utenfor egen familie. Slike små bruk kan omsettes fritt og er unntatt fra bo- og driveplikt.

Kilde: Store norske leksikon

---

– Sammenligner man prospekter i samme område ser man at det er store forskjeller på taksering av tomteverdiene. Justeres tomteverdien slik at prisantydningen på objektet blir tilpasset markedet?

– Det varierer, konsesjonsloven og dens prisrundskriv har klare retningslinjer for hvordan et gårdsbruk som er underlagt konsesjon skal prises. For Hvidsten, Haugenveien 332 sin del så faller denne eiendommen utenfor konsesjonslovgivningen og da må takstmann tilpasse seg det øvrige markedet i større grad.

Få impulskjøp

Landbruksmegler Henrik Tegneby tror kjøpere av småbruk er realitetsorienterte, uten «rosa briller» på i drømmen om et liv på landet.

– Vår erfaring er at de som kjøper et gårdsbruk eller småbruk har vurdert dette over lengre tid. Har en klar oppfatning av hva de kjøper, og hva det innebærer. Sånn sett behøver ikke vi ikke gi så mange tips. Men en ting kan jeg si – du må helt klart like å holde på litt, avslutter han uten å ha for store bekymringer rundt fremtidens omsetninger av gårds- og småbruk:

– Vi bruker egentlig minst mulig energi på å spå om fremtiden, det kan alle sjeføkonomene ta seg av. Vi er en liten meglerbedrift som må fortsette å jobbe på og gjøre så godt vi kan, vi kommer helt sikkert til å selge noen småbruk i fremtiden også.

Mange drømmer om småbruk og egen allé til eiendommen, som her på Hvidsten i Spydeberg. (Tomm Pentz Pedersen)

