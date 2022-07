Mona realiserte drømmen om småbruk – kombinerer jobb og hobby

I nybygget har Søderholm plass til 60 katter og 30 hunder.

– I år blir det vårt første normale driftsår etter oppstart og koronapandemi. Det har vært vanskelig og tøft økonomisk. Men de to siste årene har jeg likevel vært overbevist om at vi må gi dette prosjektet et ordentlig forsøk, sier den ferske pensjonateieren i Svinndal, Våler.

Altaværing ble «klimaflyktning»

Drøye sju mil fra Oslo og en halvtimes kjøring fra Moss finner du Farmen hunde- og kattehotell. Idyllisk plassert ved det lille Flesjøvannet. Søderholm var bekymret for om etableringen av dyrepensjonat kom til å bli for langt unna og usentralt. Det trengte hun ikke.

– Heldigvis viser det seg at beliggenhet ikke har noen betydning. Det kommer hunde- og katteeiere fra hele østlandsområdet, og Sverige faktisk.

I 2006 kjøpte jeg usett et hus Sarpsborg, pakket bilen og dro sørover – uten å ha en jobb å gå til. — Altaværingen Søderholm som ble østfolding

Mona Søderholm definerer seg selv om «klimaflyktning». Født og oppvokst i Honningsvåg. Etter videregående flyttet hun sammen med familien til Alta.

– Jeg bruker å si at jeg er Altaværing. I hele livet har jeg hatt hund som hobby og feriert utallige ganger i Sør-Norge. I tillegg har jeg ofte deltatt på schæferhundklubbens arrangement, Norsk vinner. Klima her nede fristet, og til slutt orket jeg ikke 8–9 måneder med vinter.

Mona Søderholm fikk med seg en investor og utviklet småbruket til et moderne hunde- og kattepensjonat. (Tomm Pentz Pedersen)

Hun gliser:

– Vel, jeg er nok ganske handlekraftig. Når jeg først har bestemt meg er det bare å kjøre på. I 2006 kjøpte jeg usett et hus Sarpsborg, pakket bilen, tok med hundene og dro sørover – uten å ha en jobb å gå til.

Åpnet pensjonat da landet stengte ned

Mona fikk raskt tilbud om jobb i administrasjonen til Tropehagen Zoo.

– Jeg bodde landlig i Sarpsborg, og det var i perioden som ansatt i dyrebutikkjeden ideen om å starte et hundepensjonat vokste fram. Etter å ha drevet som oppdretter av schæferhunder i mange år tenkte jeg at tiden var inne til å ta hobbyen videre. Det ble lettere sagt enn gjort. Grunneieren ønsket ikke å selge arealet jeg trengte for å utvide.

Kombinert med en påbegynt sykepleierutdannelse ble Søderholm igjen tvunget til å ta et valg.

– Økonomien satte en stopper for videre utdanning. Jeg så ingen annen utvei enn å avslutte sykepleierstudiet. Stipendet jeg fikk var ikke til å leve av, og siden det er mange år siden jeg har gått på skole, orket jeg ikke å ha en jobb i tillegg. Det er mange voksne som omskolerer seg og opplever de samme økonomiske utfordringene jeg gjorde – et problem utdanningsforbundet bør se nærmere på.

Farmen hunde – og kattehotell ligger idyllisk plassert tett på naturen, i Svinndal. (Tomm Pentz Pedersen)

Uten studieplass, jobb og mulighet til å utvikle eiendommen i Sarpsborg begynte søket etter et passende småbruk.

– Da dette småbruket i Svinndal dukket opp slo jeg til. Det viste seg at den gamle låven som sto på gården var i en forfatning hvor restaurering ikke hadde blitt lønnsomt. Eiendommen ble kjøpt i 2018, jeg fikk med meg en investor, og planlegging av nybygget startet. I 2019 sto stålbygget klart til å bli tatt i bruk som pensjonat for katter og hunder. Noen måneder senere stengte landet ned på grunn av koronapandemien.

Venteliste på ferieplasser

Som hos mange andre i samme bransje har Mona Søderholm opplevd en enorm pågang av hunde- og katteeiere som ønsker plass til sine firbeinte i sommer. Juli er fullbooket – enn så lenge er det noe ledig kapasitet i august. Den første sommeren etter pandemien er det mange som har planlagt utenlandsferie. I tillegg er det flere som har skaffet seg et «koronakjæledyr», hvor enkelte velger uakseptable metoder for å kvitte seg med dyret.

Jeg er ikke spesielt glad i hunder som står og bjeffer hele dagen. Du må jo ha grenser enten du har unger, katter eller hunder. — Mona Søderholm, oppdretter og daglig leder i dyrepensjonatet Farmen

– Først og fremst synes jeg det er vondt å si nei til alle som ringer. Daglig må jeg fortelle at det er fullt i fellesferien, når fortvilte hundeeier ringer. Jeg leser om hvordan enkelte dyreeiere «kvitter» seg med kjæledyret som er anskaffet under pandemien. Det gjør meg både sint og forbanna. Straffen burde vært høy for å gjennomføre slike handlinger mot dyr.

Mona Søderholm setter trivsel og dyrevelferd høyt. Noe denne ni år gamle hotellgjesten vet å verdsette. (Tomm Pentz Pedersen)

Mona Søderholm har drevet med oppdrett siden 1988, og stiller krav til sine valpekjøpere.

– Jeg selger helst ikke valper til familier som ikke skal delta på en eller annen aktivitet med hunden sin. Da kan jeg rettlede underveis. Å kjøpe en valp gjør at du er «bundet på hender og føtter» i 12–13 år. Selvfølgelig kan man booke plass her i ferien, men resten av året er det du som skal ta deg av hunden, aktivere og oppdra.

Ukrainske katter

Farmen hunde- og kattehotell har 14 båser i ulike størrelser og kan ta imot opptil 30 hunder.

– Jeg satser på kvalitet framfor kvantitet, derfor er 20 hunder et passende antall her på gården, sier pensjonateier Søderholm.

For katteeiere er dessverre luka stengt for dem som øyner et håp om feriekoloni for pus. Kattehotellet er for tiden leid ut til Mattilsynet.

– Hele 2. etasje på driftsbygningen huser nå opptil 60 katter fra ukrainske flyktninger. Noe som bokstavelig talt betyr jobb døgnet rundt. Det blir sjelden under 15–16 timers arbeidsdag. Hunder som har kommet til landet sammen med flyktninger har jeg takket nei til, på grunn av smittefaren. Men problemfritt har det heller ikke vært med kattene – vi fikk luftveisinfeksjonen «katteinfluensa» inn i pensjonatet. Selvfølgelig en utfordring når veterinærens anbefaling er at katter med symptomer bør skilles fra andre katter, og helst ikke bo i store grupper.

Stillhet uten bjeff

Fra gården er det 3,5 kilometer på skogstier til Vansjø. Hos Mona Søderholm kan du se svanene lande på den lille sjøen – som er en forgreining av Sæbyvannet – og traner, gjess og hegrer. Utenfor flere mål med inngjerdet område er det et rikt dyreliv. Men én ting oppdager du ganske raskt etter å ha parkert bilen på tunet. Stillhet.

– Ikke noe hundeglam, Mona?

– He he, nei det er mange som kommenterer det når de kommer hit. Jeg er ikke spesielt glad i hunder som står og bjeffer hele dagen. Mange mener at det er slik enkelte hunder er, det er tull. Konstant gjøing blir jo et veldig stress også for hundene. For meg er det viktig å korrigere. Du må jo ha grenser enten du har unger, katter eller hunder. Men kadaverdisiplin har jeg aldri utført mot noen dyr, og kommer heller aldri til å gjøre det. Har du en hund som er redd deg har du gjort noen alvorlig galt, mener hun.

Hundehotellet har flere rom, inkludert isolat. Innerommene har direkte adgang til uterom, i tillegg er det flere store luftegårder. Bruk av tredemølle og eget bad i spaavdelingen er også tilgjengelig. (Tomm Pentz Pedersen)

Oppdretteren og dyrepensjonatdriveren i Svinndal er spesielt opptatt av at hundeeiere skaffer seg mer kunnskap om én ting.

– Hundeeiere kan gjerne gå på ulike kurs og lære seg teknikker. Det folk ofte kan minst om er hundens atferd. Når de får forklart hvorfor hunden oppfører seg som den gjør, blir forståelsen helt annerledes.

2022 blir året hvor Farmen hunde- og kattehotell virkelig skal etablere seg i markedet.

– Jeg ser lyst på framtiden. Litt bekymret er jeg for om katteeierne kommer tilbake, siden jeg nå har vært nødt til å si nei til opphold på grunn av avtalen med Mattilsynet. Men når det er sagt – kunder som først har vært her med kjæledyra sine ønsker alle å komme tilbake, avslutter Mona Søderholm i Svinndal.

For tre år siden sto Farmen hunde- og kattehotell i Svinndal klar til å ta imot firbeinte gjester. (Tomm Pentz Pedersen)

