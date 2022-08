Kvinne alvorlig knivskadd på Gressvik – mann siktet for drapsforsøk

Kvinnen i 40-årene ble funnet med alvorlige kuttskader i en leilighet på Gressvik tirsdag kveld, melder NRK.

– En mann er pågrepet, siktet for drapsforsøk, bekrefter politiadvokat Nina Martinsen i Øst politidistrikt.

Siktede blir framstilt for varetektsfengsling torsdag.

Det var like før klokken 18.30 tirsdag kveld at politiet meldte at de var på en adresse på Gressvik, der en kvinne var funnet med alvorlige kuttskader.

Hun ble sendt til sykehus, og tilstanden skal nå være alvorlig, men stabil, ifølge Fredriksstad Blad.

Ifølge Martinsen, jobber politiet nå med flere hypoteser om hendelsesforløpet, men hovedhypotesen er altså at hun skal ha blitt stukket med en knivlignende gjenstand.

