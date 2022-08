Helseparken Ønsøyheimen holder både ny tidsplan og budsjett

– Dette blir et åpent sted for hele befolkningen i Fredrikstad, både de som skal bo der, og andre som vil benytte seg av det. Her kan for eksempel lag og foreninger benytte lokalene til å ha møter, og pårørende kan besøke bestemor og spise middag sammen med henne i kafeen, sier ordfører Siri Martinsen i en artikkel publisert på Fredrikstad kommunes nettsider.

Som Dagsavisen Demokraten tidligere har omtalt vil Helseparken Onsøyheimen, som det nye sykehjemmet offisielt vil bli hetende, få 120 plasser – nesten dobbelt så mange som den tidligere institusjonen på samme sted.

Overlevering i desember

Det var daværende ordfører Jon-Ivar Nygård som satte spaden i jorda for byggeprosjektet i mars 2021. Nå er det nye sykehjemmet, som altså blir Fredrikstads største, planlagt overlevert fra totalentreprenør ØMF Asker Entreprenør i desember i år. Beboerne skal etter planen være på plass i løpet av mars 2023.

Den opprinnelige ambisjonen var å ha Helseparken Onsøyheimen klart allerede i 2019, men senere ble planene flyttet først til 2021, og nå altså 2022/23.

Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (t.h.) på befaring ved Helseparken Onsøyheimen i august 2022, sammen med leder for teknisk utvalg Elin Tvete (t.v.), varaordfører Atle Ottesen og kommunens prosjektleder Knut Ivar Håkensen. (Henrik Finskud Jensen/Fredrikstad kommune)

Prislappen på senteret blir rundt 543 millioner kroner, noe under budsjettrammen Dagsavisen Demokraten tidligere har fått opplyst på 550–560 millioner.

– Det har vært spennende tider. Først korona, så krig i Ukraina, som har ført til økte strøm-, drivstoff- og materialpriser. Likevel er prosjektet i rute økonomisk, sier kommunens utbyggingssjef Øystein Janssen.

Tilpasset flere brukergrupper

I tillegg til de 120 langtidsplassene ved Helseparken Onsøyheimen, vil det bli dagsenter med 12 plasser for hjemmeboende med demens. Kino, kafé, frisør og fotpleie skal også inn.

I midten av bygget blir det fellesarealer med stuer og oppholdsrom, mens den store kantina og kafeen bygges i første etasje. På bakkeplan installeres også rom for søppelhåndtering, mens parkeringshuset bygges på baksiden, tilpasset terrenget.

Etatssjef Birgitte Skauen Kopperud ser fram til at kommunen kan ta i bruk det nye senteret. (Henrik Finskud Jensen/Fredrikstad kommune)

Etatssjef Birgitte Skauen Kopperud for omsorgssentre i Fredrikstad kommune, er fornøyd med å få sykehjem tilrettelagt for flere brukergrupper, i tillegg til sykehjemsplasser med moderne standard.

– Vi får mindre boenheter, tilrettelagt med velferdsteknologi og tilpasset mange ulike brukerbehov, uttaler hun.

Kafeen rett ved inngangspartiet vil være åpen for alle. (Henrik Finskud Jensen/Fredrikstad kommune)

