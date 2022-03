Snudde ved brua da de så det var kontroll – ble tatt likevel

På kveldstid onsdag 16. mars kom de to kjørende over grensa ved Berby i Halden, og ble stoppet av en tollpatrulje et par mil lenger inn i landet.

– De fortalte at de hadde vært en tur med ferga fra Sandefjord til Strömstad, og på spørsmål om hva de hadde med seg av varer, svarte de at det var «noe vin», sier seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Da tollerne åpnet bagasjerommet på bilen, kunne de umiddelbart se at det inneholdt store mengder vinkartonger. Mannen og kvinnen ble derfor bedt om å bli med til tollstasjonen for kontroll og opptelling av lasten.

Denne viste at de hadde med seg totalt 153 liter vin, 32 liter øl og to liter brennevin, noe som utgjør et forsøk på å unndra 17.564 kroner i avgifter.

– Så her var det snakk om mer enn bare noe vin, dette var ganske mye, fastslår Grandahl.

Alkoholvarene ble beslaglagt, og de to ble anmeldt for smuglingsforsøket og kan vente seg en straffereaksjon fra politiet i etterkant.

Duoen innrømmet også at de aktivt og bevisst hadde prøvd å slippe unna tollernes granskende blikk.

– De sa at de faktisk hadde vært nede ved den gamle Svinesundbrua tidligere på kvelden, men da de oppdaget at det var kontroll der, kjørte de tilbake og over Berby i stedet. Så de prøvde å unndra seg kontroll, men lyktes ikke helt med det, avslutter Grandahl.

