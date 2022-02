Disse små motorsyklene hadde sjåføren «glemt» å tollklarere

Det var onsdag 26. januar at den polske mannen i 30-årene kom kjørende i en varebil inn på rød sone ved tollstasjonen ved Svinesund. Etter å ha vært innom ekspedisjonen for å deklarere lasten sin, som besto av noen reklameskilt, ble han stoppet av tollerne for en nærmere kontroll.

– Varebilen ble tatt inn til skanning, og da kunne operatøren se at det sto to banesykler i lasterommet. Sjåføren forklarte da at han hadde med seg disse til polske venner som er bosatt i Norge, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Motorsyklene var av typen pit bike, små crossere som kan brukes til både banekjøring på enten jord eller asfalt, eller som stuntsykler.

Mannen hadde ikke med seg noen papirer på de to syklene, men skal ha sagt til tollerne at de hadde en verdi på rundt 5.000 norske kroner til sammen. Dette er tilfeldigvis 1.000 kroner under verdigrensa for hva kan ha med seg inn i Norge uten å betale toll og avgifter, dersom man har vært ute av landet i mer enn 24 timer.

– Men vi sjekket litt rundt, og våre undersøkelser viste at denne typen sykler koster opp mot 15.000 kroner per stykk – med andre ord en god del mer enn han hadde opplyst, sier Grandahl.

Ut fra størrelsen på syklene, antar seksjonssjefen at de er beregnet for barn eller ungdom. Uansett ble de beslaglagt, og den polske mannen ble tildelt en bot på 6.500 kroner som han vedtok på stedet.

– Så dette ble forholdsvis dyrt for han, kommenterer Grandahl.

Han er for øvrig spent på hvordan trafikken over Svinesund vil utvikle seg den nærmeste tida, med tanke på at det blir stadig færre restriksjoner ved grensene.

– Nå åpner jo svenskene helt opp i morgen (9. februar, journ.anm.). Og selv om man fortsatt må vise koronapass og ha innreiseregistrering i orden på norsk side, slipper man å teste seg. Så det blir spennende å se om det tar seg opp med tanke på antall biler her inn mot helgen, avslutter Grandahl.

