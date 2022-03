Sammen for fred i Håpets katedral

– Det som skjer i Ukraina er veldig tragisk og trist. Man blir både opprørt og fortvilet over at Putin og russiske myndigheter har gått til en så brutal angrepskrig, og det er vondt å se det ukrainske folkets situasjon, sier konstituert og påtroppende biskop i Borg, Kari Mangrud Alvsvåg til Dagsavisen Demokraten.

I tospann med kunstnerisk og visjonær leder Solveig Egeland ved Håpets katedral har hun derfor tatt initiativ til «Sammen for fred». Søndag klokka 13.15 håper de å samle så mange som mulig på tvers av livssyn, ved det som nettopp er et flerreligiøst fellesprosjekt, for å vise motstand mot krig og støtte til ukrainerne.

– Håpets katedral er også et veldig visuelt vakkert sted, som passer godt for en slik markering, sier Alvsvåg.

Klangfull støtte

De jobber nå med å få med seg ulike religiøse miljøer til å delta på markeringen. Blant annet har både Frikirken, flere muslimske trossamfunn og en sjaman så langt meldt sin ankomst.

– Markeringen er åpen for alle, og representanter fra ulike kirker og religioner vil dele ord og bønner om fred fra sine respektive tradisjoner. I tillegg vil alle som kommer få mulighet til å skrive en bønn for fred på en lapp, som vil monteres opp i «håpskransen» som henger under taket i katedralen. Vi ønsker at dette skal være et tydelig symbol på at vi står sammen for fred på tvers av religioner, utdyper Alvsvåg.

Konstituert og påtroppende Borg-biskop Kari Mangrud Alvsvåg håper på stort oppmøte under fredsmarkeringen på Isegran. Her fra åpningen av Fredrikstad Pride 2021. (Hermund L. Kjernli)

Fredsmarkeringen på Isegran er en naturlig forlengelse av den felles sju minutter lange klokkeringingen fra landets kirkebygg søndag klokka 13, som på kort varsel har kommet i stand på oppfordring fra landets biskoper og Kirkerådet.

– En markering med kirkeklokkene vil være et sterkt uttrykk for solidaritet med dem som lider i Ukraina og dem som flykter fra krigens redsler, og en påminnelse og invitasjon til å be om fred og rettferdighet for Ukraina og for Europa, heter det i en kunngjøring fra Den norske kirke signert Bispemøtets preses Olav Fykse Tveit og Kirkerådets leder Kristin Gunnleiksrud Raaum.

«Russlands invasjon av Ukraina har sjokkert en hel verden. Det berører oss alle, også som menigheter og som nasjonalt kirkelig fellesskap i Norge. Det er mange menigheter som nå forbereder mottak av flyktninger fra krigsområdene her i Norge. Mange kirkelige frivillige og ansatte deltar også på demonstrasjoner og markeringer for fred. Takk for alt arbeid som gjøres i det godes tjeneste», skriver de blant annet i et brev som gikk ut til alle landets kirkeverger torsdag.

Fredrikstad-kirkene er med

Det opplyses samtidig at Norges Kristne Råd også vil oppfordre andre kirkesamfunn til å delta i den felles klokkeringingen. Kirkeverge Asbjørn Paulsen i Fredrikstad kirkelige fellesråd forteller at de stiller seg helhjertet bak det klingende initiativet.

– Vi har sendt ut en oppfordring til alle kirkene våre, så må vi innhente kunnskap og tilbakemeldinger med tanke på at kirkeklokkene må spesialprogrammeres til å ringe på et litt uvanlig klokkeslett. Men jeg vil tro at bortimot alle kirkebygg her i Fredrikstad kommer til å være med, sier han til Dagsavisen Demokraten.

– Ringing med kirkeklokkene hjelper jo ingen direkte, men vi gjør dette rett og slett for å stille oss bak det nasjonale initiativet, og være med på å markere den fortvilelsen vi alle opplever og at vi alle står sammen med Ukraina, legger Paulsen til.

De siste ukene har domkirken i Fredrikstad også hatt et utvidet tilbud om åpne dører, nettopp på bakgrunn av situasjonen i Ukraina, noe som har blitt godt mottatt av befolkningen.

– Vi merker at det er mange som har et behov for å uttrykke sin støtte for eksempel ved å tenne et lys. Særlig blant dem som har en nær tilknytning til konflikten opplever vi at det er en dyp fortvilelse, og da er det viktig å kunne vise at vi står sammen med dem og deler den fortvilelsen. Derfor legger vi stadig ut nye datoer, og har også satt inn flere folk slik at det går an å ta en prat med noen hvis man har behov for det, eller om man bare ønsker å være der i stillhet, sier Paulsen.

Klokkene i Glemmen kirke er blant de mange over hele landet som vil ringe i sju minutter fra søndag klokka 13, for å markere støtte til det ukrainske folk. (Tomm Pentz Pedersen)

