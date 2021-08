Nå starter forhåndsstemmingen – Fredrikstad kommune tror på ny rekord

– Jeg håper veldig mange benytter seg av muligheten til å stemme på forhånd. Derfor har vi også lagt til rett for å være flere steder over lengre perioder enn tidligere, forteller valgansvarlig Dick Ekeroth i Fredrikstad kommune til Dagsavisen Demokraten.

Fra og med tirsdag åpnes det for å forhåndsstemme til stortingsvalget ved Byhallen i rådhuset, og i løpet av ukene som kommer vil det samme tilbudet være tilgjengelig blant annet i kjøpesentrene Torvbyen og Østfoldhallene (se faktaboks for åpningstider).

– I tillegg rigger vi nå Kongstenhallen. Vi er også en uke ved Coop Extra på Gressvik, en uke på Rema 1000 på Fredrikstad stadion, og ved biblioteket på Østsiden får de også et avlukke, utdyper Ekeroth.

Håper på 40 prosent

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 ble det satt ny rekord i antall forhåndsstemmer i Fredrikstad, da over 12.000 personer benyttet seg av ordningen. Ambisjonen for dem som jobber med årets valg, er å forbedre denne ytterligere.

– Og det er jeg ganske sikker på at vi gjør. Jeg forventer at vi nærmer oss i alle fall at en tredjedel av dem som skal stemme bruker forhåndsstemmeperioden, kanskje også enda flere. Om vi kan lykkes med å få 40 prosent eller mer av stemmene på forhånd, hadde det vært fint. Det blir spennende å se, sier Ekeroth.

– Målsettingen vår er å kunne være der folk er, men vi kan ikke bruke stemmebrakka vår i år. Med tanke på koronaviruset og smittevern blir det for kranglete og vanskelig å håndtere. Derfor vil vi heller ha faste valglokaler på steder der det er enklere å rigge og ha kontroll på alt dette her, legger han til.

Mona Schneider sørger for at alle valglister er på plass når forhåndsstemmingen i Fredrikstad til Stortingsvalget 2021 åpner 10. august. (Hermund L. Kjernli)

Koronavalg

For nettopp det at koronapandemien setter sitt preg på årets valg, gjør det desto viktigere å bruke muligheten til å avlegge stemme på forhånd, mener Ekeroth.

– Vi hadde veldig lange køer på selve valgdagene sist, i mange av stemmekretsene våre. Det håper vi at vi slipper i år, slik at folk ikke må stå så tett og at det ikke blir noen problemer med å overholde smitteverntiltak. Oppfordringen er å bruke forhåndsstemmeperioden til å gå og stemme, og gjerne allerede fra dag én, sier valggeneralen.

– Dette lokalet (Byhallen, journ.anm.) er relativt stort og luftig. Det vi kommer til å ha fokus på er avstand, og setter på ekstra folk når vi ser at det er mye å gjøre her, som kan passe på at folk holder meteren. Og så må alle huske å sprite hendene sine, de får tilbud om munnbind hvis de ønsker det. Penner som legges fram, vurderer vi om man må legge fra seg på vei ut, slik at vi får spritet dem før de skal brukes igjen, fortsetter han.

Nye lokaler

Et annet viktig tiltak for å unngå smitte ved både forhåndsstemmelokalene og på selve valgdagene, er å få folk inn og ut på mest mulig effektiv og skånsom måte.

– Vi hadde noen lokaler før som var lite egnet til å gjennomføre smittevernvennlige valg. Man måtte inn og ut samme vei, og det var trange lokaler. Derfor har vi blant annet valgt idrettshallen ved Glemmen videregående skole i stedet for gymsalen på Trara skole, og flyttet de to kretsene på Kråkerøy inn på Kråkerøy ungdomsskole. Der er det stort og åpent, du kan gå gjennom og rundt, slik at man kan ha én inngang og én utgang.

– Departementet har også laget en egen smittevernveileder, så vi gjør det vi kan og håper at det går greit. Vi tar det veldig alvorlig, og med tanke på de ansatte har vi kjøpt inn utstyr som pleksiglasskjermer foran alle stemmebordene, sier Ekeroth.

Håndsprit (obligatorisk) og munnbind (valgfritt) er på plass i Byhallen, og alle som skal avlegge forhåndsstemme må innom dette bordet først. (Hermund L. Kjernli)

Ungt engasjement

Som ved forrige valg har kommunen også i år ansatt såkalte demokratiguider som skal informere innbyggerne om hvor og når man kan stemme, og viktigheten av å bruke stemmeretten sin.

– Det er 18 ungdommer fra 18 til 24 år som har den jobben gjennom forhåndsstemmeperioden og fram til selve valget. Fra neste uke kommer de til å være synlige, litt stands, og den brakka vår kommer vi til å bruke som et informasjonssenter på Stortorvet. De kommer også til å stå ved Kiwi på Lisleby som sist, og ved Rema 1000 på Sellebakk. Der har vi avtaler med butikkene om at de kan snakke med kunder og andre som er i området, sier Ekeroth.

Han forteller videre at to av demokratiguide-teamene skal være mer mobile – dra til Gamlebyen, ta fergene, gå rundt i sentrum – og informere og dele ut materiell om valget.

– Dette er helt partiuavhengig, selvfølgelig. De skal ikke snakke politikk, bare informere om selve valget og demokratiarbeidet. Jeg håper de blir like godt mottatt som sist, da de ble lagt merke til og fikk mye positiv oppmerksomhet. Det viktigste målet er å få unge mennesker til å bruke stemmeretten sin, neste generasjon og andregangsvelgerne som har brukt denne retten minst. Det er sikkert mange årsaker til det, man er kanskje i etableringsfasen, har flyttet for å studere andre steder, det er andre ting som opptar livet ditt. Derfor er det viktig å engasjere disse unge, mener Ekeroth.

Kommunens valgansvarlige benytter også anledningen til å rose elevene ved Glemmen videregående skole som stiller opp som valgmedarbeidere.

– De kommer til å sitte i valglokalene, kjempeflinke og servicemindede ungdommer, gode på data. Så det blir en fin kombinasjon av dem og de mer erfarne valgmedarbeiderne. De fikk så mye skryt sist, fra dem som har jobbet ved mange valg tidligere, så det ser vi fram til. Og veldig hyggelig at de vil, det setter vi pris på, fastslår Ekeroth.

Her kan du forhåndsstemme i Fredrikstad

Byhallen, Nygaardsgata 16

Uke 32 (10.08 – 13.08): 09:00 – 15:00 tirsdag, onsdag, fredag. 09:00 – 18:00 torsdag.

Uke 33 (16.08 – 21.08): 09:00 – 15:00 mandag, tirsdag, onsdag, fredag. 09:00 – 18:00 torsdag. 12:00 – 15:00 lørdag.

Uke 34 (23.08 – 29.08): 09:00 – 15:00 mandag, tirsdag, onsdag, fredag. 09:00 – 18:00 torsdag. 12:00 – 15:00 lørdag. 15:00 – 20.00 søndag.

Uke 35 (30.08 – 05.09): 09:00 – 18:00 mandag – fredag. 12:00 – 15:00 lørdag. 15:00 – 20.00 søndag.

Uke 36 (06.09 – 10.09): 08:00 – 20:00 mandag – fredag.

Østfoldhallene og Torvbyen

Uke 35 (30.08 – 04.09): 10:00 – 20:00 mandag – fredag. 10:00 – 18:00 lørdag.

Uke 36 (06.09 – 10.09): 10:00 – 20:00 mandag – fredag.

Extra Gressvik

Uke 34 (25.08 – 28.08): 12:00 – 20:00 onsdag – lørdag.

Rema 1000 Fredrikstad Stadion

Uke 35 (30.08 – 04.09): 12:00 – 20:00 mandag – lørdag.

Kongstenhallen

Uke 36 (05.09 – 10.09): 12:00 – 20:00 søndag – fredag.

Østsiden bibliotek

Uke 36 (06.09 – 10.09): 12:00 – 16:00 mandag. 10:00 – 14:00 tirsdag – fredag.

