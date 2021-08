Ivrige Fredrikstad-folk sørget for at ingen vaksinedoser gikk til spille

«Takk til alle som benyttet drop-in til å vaksinere seg. Vi har brukt opp alle dosene og ingen er kastet!». Slik innleder Fredrikstad kommune sin gladmelding til, og hyllest av Fredrikstads befolkning fredag.

De siste ukene har kommunen tilbudt drop-in ved vaksinasjonssenteret, først for dem som enda ikke hadde fått første dose. Da kommunen satt på drøyt 4.000 doser med utløpsdato 6. august, ble tilbudet utvidet til å gjelde dose to for ansatte ved skoler og barnehager.

50 prosent fullvaksinert

Etter hvert fikk også andre yrkesgrupper som jobber med barn og unge under 18 år mulighet til å droppe innom, og da fristen nærmet seg ble det åpnet for at alle innbyggere i kommunen kunne benytte seg av ordningen. Målet har hele tiden vært å bruke opp alle dosene før de gikk ut på dato.

– Og det klarte vi! Takket være stor vilje til å møte opp tidlig og stå flere timer i kø for å få sin vaksine, uttaler teamleder Christina Hjorth Tollefsen ved Korona- og vaksinasjonssenteret til kommunens egne nettsider.

– Dette er så viktig for at vi kan ta tilbake hverdagen vår. Nå er 50 prosent av den voksne befolkningen i Fredrikstad fullvaksinert, supplerer kommuneoverlege Anne Kristine Nitter.

Kutter ventetida for resten

Den siste uka har det flere dager vært svært lange køer utenfor vaksinasjonssenteret. Torsdag var det så mange som møtte opp for å få sitt andre stikk med Pfizer-varianten, at flere måtte reise hjem med uforrettet sak.

Kommunen understreker imidlertid at alle de som ble belønnet for timevis med venting, også har hjulpet både de som var litt for sent ute og andre som fortsatt venter på sin dose to. Nå blir nemlig tusenvis av timeavtaler flyttet fram i tur og orden som følge av oppslutningen rundt drop-in-tilbudet.

Samtidig minner kommuneoverlegen om at folk ikke må slappe helt av enda.

– Pandemien er ikke over. Test deg ved symptomer, også om du er vaksinert med en eller to doser. Husk smittevernrådene om å holde deg hjemme hvis du er syk, holde meteren og vaske hendene, sier Nitter.

