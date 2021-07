Utdanningsforbundet glade for å endelig bli vaksine-prioritert

Mandag opplyste Fredrikstad kommune i en pressemelding at de som jobber ved både offentlige og private skoler og barnehager i kommunen får tilbud om dose nummer to av koronavaksinen allerede fra onsdag denne uka.

– Kommunen vil prioritere å få fullvaksinert ansatte i barnehager, skoler og SFO før skolestart, slik at de er godt beskyttet ved oppstart på grønt nivå i tråd med signaler fra regjeringen, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold i pressemeldingen.

Langvarig kamp

Dette er en nyhet som faller i svært god jord hos leder i Utdanningsforbundet Fredrikstad, Ulrika Hanssen.

– Det setter vi kjempestor pris på, og mener det er en god vurdering av Fredrikstad kommune, spesielt nå som vi ser et økende smittetrykk igjen, åpner hun overfor Dagsavisen Demokraten.

Vi har prøvd å få gjennomslag for dette både nasjonalt og lokalt siden lenge før sommerferien. — Ulrika Hanssen, Utdanningsforbundet Fredrikstad

En prioritering i vaksinekøen for disse yrkesgruppene har vært en kampsak for fagorganisasjonene i utdannings- og oppvekstsektoren i lang tid, og Hanssen er klar på at det absolutt var på tide å bli hørt, men at det er bedre sent enn aldri.

– Vi har prøvd å få gjennomslag for dette både nasjonalt og lokalt siden lenge før sommerferien, og da myndighetene nasjonalt kom på banen med prioritering av første dose hadde nær sagt alle som jobber i barnehage og skole her i Fredrikstad allerede fått den.

– At vi nå prioriteres for andre dose er kjempepositivt, og viser at de ser viktigheten av å ha skoler og barnehager åpne, at vi forhåpentligvis nå slipper nye runder med karantene og hjemmeundervisning, og at barna får lov til å gå fysisk på skolen og i barnehagen, sier Hanssen.

Ulrika Hanssen, leder for Utdanningsforbundet Fredrikstad. (Privat)

Drop-in

Hun mener samtidig at dette vil ha stor betydning for arbeidshverdagen til dem som jobber ved skolene og barnehagene i Fredrikstad.

– Det gir en kjempetrygghet til være medlemmer, som har massevis av nærkontakter i løpet av en dag, ved at de nå blir beskyttet så godt det lar seg gjøre, selv om man vet at det fortsatt er mulig å bli smittet, sier Hanssen.

En medvirkende årsak til prioriteringen er at kommunen har rundt 4.000 vaksinedoser som må benyttes før 6. august, og det frivillige tilbudet om andre dose til skole- og barnehageansatte organiseres gjennom drop-in til og med denne datoen.

– Det er bare å møte opp utenfor vaksinasjonssenteret dersom det har gått minst 28 dager siden du fikk første dose, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i pressemeldingen.

Spent på oppslutningen

Det er altså førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder. Tilbudet er åpent for alle som jobber i barnehage, SFO eller skole, både offentlige og private. Kommunen opplyser imidlertid at man enten må bo eller jobbe i Fredrikstad, og at dette vil bli kontrollert ved vaksinasjonssenteret.

– Vi er glade for at kommunen nå har lagt til rette for denne løsningen, og håper selvfølgelig at mange benytter seg av drop-in-muligheten og går ned og tar dose to. Det blir spennende å se, sier leder Ulrika Hanssen i Utdanningsforbundet Fredrikstad.

Kommunen minner også om at det fortsatt er åpent for drop-in-vaksine for alle de som ikke har fått første dose ennå.

– Dette tilbudet gjelder alle aldre og grupper, og vil være en egen kø ved vaksinasjonssenteret. Vi oppfordrer alle som fortsatt ikke har fått dose én til å bruke drop-in-tilbudet for dette, sier leder Heidi Veland ved korona- og vaksinasjonssenteret i pressemeldingen.

