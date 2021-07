Ikke drop-in for innreisetesting

Det opplyser Fredrikstad Kommune på sine hjemmesider.

Bor du i Fredrikstad eller på Hvaler, og blir vinket videre ved innreise til Norge av enten politiet eller testsenteret, må du bestille time for koronatest ved koronasenteret i Fredrikstad. Det vil ikke være mulighet for drop-in. Det er krav om at testen må skje innen 48 timer etter innreise.

Den siste tiden har det vært stor pågang for å teste seg på grensa. Dagsavisen Demokraten har tidligere meldt om at det har vært store køer ved både Gardermoen og Svinesund.

Fredrikstad kommune opplyser om at det jobbes med å finne bedre løsninger på køproblematikken, men som et strakstiltak har myndighetene bestemt at flere må testes i hjemkommunen.

