Drop-in-tilbud populært: – De første timene var det 36 mennesker som fikk sin første dose

Det skriver Fredrikstad Kommune på sine hjemmesider.

– Tilbudet gjelder alle over 18 år, og som ikke har fått første dose ennå, sier en strålende fornøyd leder av Korona- og vaksinasjonssenteret, Heidi Veland.

Mandag morgen var det kø da senteret åpnet dørene klokken 08.30.

– De første timene var det 36 mennesker som benyttet seg av drop-in-tilbudet og fikk sin første dose, sier teamleder Inger-Johanne Bråten, som er ansvarlig for logistikken ved senteret.

Gjelder ikke andre dose

Tilbudet gjelder kun for de som ikke har fått første dose med vaksine.

– De som venter på andre dose, kan ikke benytte seg av drop-in-tilbudet, understreker Veland, og forklarer:

– Det er ennå mange i Norge som ikke har fått første dose. Nå er det viktig at så mange som mulig får den før vi setter den andre dosen som planlagt, 12 uker etter første dose.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har bestemt at det skal være 12 uker mellom dosene for alle under 65 år og uten underliggende sykdommer.

86 prosent har fått første dose

Svært mange har takket ja til å ta vaksine i Fredrikstad. Totalt har 86 prosent av alle over 18 år nå fått sin første dose med vaksine. I aldersgruppen over 55 år er dekningen over 90 prosent. Men en aldersgruppe har lavere dekning.

– For de mellom 25 og 39 år ligger vaksinasjonsgraden foreløpig på rundt 73 prosent, og det er klart lavest. Så nå håper vi dette drop-in-tilbudet kan gjøre at flere i den aldersgruppen også får sin første dose, sier Inger-Johanne Bråten.

Vaksinasjonssenteret er åpen for drop-in fra 08.30-1145 og 13.30-15.00 mandag, onsdag og fredag i uke 29 og 30. Tirsdag, torsdag, lørdag og søndag er senteret stengt nå i juli.

