– Ytre Hvaler nasjonalpark er bare en «park på papiret»

Hvem: Anne Marit Skovly (65)

Hva: leder av Miljøpartiet de grønne Hvaler

Hvorfor: Mener Ytre Hvaler nasjonalpark kun er «en park på papiret»

Hei, som miljøparti i Ytre Hvaler nasjonalpark skulle man tro det ikke var mange saker å jobbe med. Alt er jo vernet?

– Ja, det er det mange som tror. Men 96 prosent av nasjonalparken vår er under vann og der står det dårlig til. Fakta er at det meste av bløtbunnen er åpent for fiske med bunntråling som ødelegger det marine biomangfoldet og sørger for at mengder av CO₂ frislippes. Det er i realiteten kun korallrevene som er vernet i en liten sone. Det internasjonale moteordet «Paper Park» passer godt til vår nasjonalpark. En park på papiret rett og slett.

Hvordan står det egentlig til med Oslofjorden?

– Ytre Hvaler nasjonalpark (YHNP) ble etablert for å bevare et egenartet, stort og relativt uberørt naturområde ved Norges sørøst kyst i den vakre Hvalerskjærgården står det i formålsparagrafen til YHNP. Etter etableringen i 2009 har vi fått kunnskap gjennom forskning, som gjør av vi vet at det står dårlig til. Det er jo ikke så lett å se under vann, men med undervannskamera og ny teknikk får vi nå rapporter om en nærmest død havbunn. Livet i havet er i fare, og Oslofjorden er på randen av kollaps.

Er det «kun» bunntrålingen som er problemet?

– MDG jobber med fakta og innhenting av ny kunnskap gjennom forskningsrapporter, erfaring fra ulike brukere og FNs bærekraftsmål. Rapporten fra Havforskningsinstituttet fra jan. 2021 slår fast at Skagerrak er blant de mest intenst trålte kystområder i verden, og YHNP har kun en liten sone A med korallrev som er fredet. Men i tillegg til fiske er det mange andre utfordringer for nasjonalparken vår: Vi er i utløpet av Glomma og må håndtere avrenning fra landbruket, utslipp fra industri og massive besøkstall med sommerturister. Oslofjorden er en populær fjord, det er flott, fremover må vi derfor bli flinkere til å regulere bruken slik at også fremtidige generasjoner får glede av naturen vår. Vi er jo ikke viktigere enn de som kommer etter oss! Det står dårlig til med politisk handling i Hvaler kommune, der varaordføreren vår i et leserinnlegg i Fredriksstad Blad 22.3.2021 bruker ordet «Makkverk» om forskningsrapporten til Havforskningsinstituttet «Krafttak for kysttorsken».

Din partikollega, Bjørn Tore Kjølholt, fikk seg en lite hyggelig overraskelse i jula når han oppdaget massedød under isen?

– Ja, vannforvaltningen er kontaktet og de har lovet ham topp moderne utstyr. Prøver skal tas av hele Arekilen i alle vannlag, dataene blir sendt direkte til statsforvalterens datasystemer. En superrask reaksjon fra forvaltningen på funnene til vår mann Bjørn Tore, som daglig er ute i naturfeltet vårt. Vi er på ballen og følger opp.

Forstår, og nå planlegges det en havvindpark med 340 meter høye turbiner rett på utsiden av øyriket?

– Ja, her er det både fordeler og ulemper. I utgangspunktet er MDG mot vindmøller på land, å bygge ned naturen er jo ikke vår første prioritet. Ute på havet gjør det kanskje ikke så mye, er det lett å tenke. Men så enkelt er det jo ikke. På plussiden får vi mer ren strøm, mindre trykk på strømpriser og mindre bruk av fossilt brensel, lavere Co₂ utslipp. Havbunnen får kanskje være i fred i områder der mastene er forankret, elementene kan også fungere som et klekkeri for biologisk liv. Det kan gi en skikkelig «boost» til det marine livet. Men motargumentene står i kø: Vindkraft er ikke særlig stabilt, det benyttes mye av naturens råvarer for å bygge mastene og rotorbladene, de kan heller ikke gjenvinnes og graves faktisk ned etter 20 års bruk. Sjøfugl skades også. Likevel, vi heier på tiltaket, og avventer nå profesjonelle konsekvensanalyser. Vi må uansett være enige i at vi trenger flere kilder til utslippsfri energi. Det er godt å se at det investeres i grønn næring. Bygger vi ikke, lærer vi heller ikke noe, å si nei til ny teknologi uten å ha bedre alternativer bringer oss ikke videre.

MDG vil videreføre elbilfordelene og gjøre fossile biler dyrere. Hvordan arbeider Hvaler MDG med ladeutfordringene på Hvaler?

– Der har vi ikke vært aktive, mange eiere av elbiler har egne ladestasjoner og rekkevidden nå er meget god, mange hytteeiere har også egne ladere. Vår kommune var i sin tid en SMART-kommune med prosjektmidler til elsatsing. Det ble ikke den gang investert kommunale skattepenger for å få realisert hurtigladere. MDGs satsing er å redusere biltrafikken, legge til rette for flere parkeringsplasser der det også er mulig å leie vanlige sykler og elsykler.

Det er opp til oss politikere å pushe på i grønn retning for elbåter! — Anne Marit Skovly (MDG Hvaler)

Norsk elbilforenings prognose for 2022 er at elbilsalget vil passere 80 prosent. Hvalers næringssjef sier: «Så langt har leverandørmarkedet på hurtigladere ikke sett etablering av ladestasjon på Hvaler som kommersielt interessant.» Hva er din kommentar til leverandørene når man ser utviklingen innen elbilsalget?

– Det hadde vært flott med en hurtiglader i Ødegården og sentralt på Kirkøy, foreløpig har det ikke vært innmeldt store behov for dette fra våre innbyggere eller turister. Næringslivet som skal investere i laderne er avhengig av lønnsomhet, og for å få til det må Hvaler kommune også betale sin del. MDG vil ta kontakt med mulige leverandører for å kartlegge næringslivets behov for støtte og tilrettelegging. Vi har så langt prioritert gang/sykkelvei og vi må videre også redusere biltrafikken. Elbilene tar like mye plass og sliter like mye på veien som fossildrevne biler, det må vi ikke glemme selv om jeg selv er svært glad i elbilen min.

I andre typiske hyttekommuner er antallet hurtigladere godt utbygd. Hva vil manko på hurtigladere på Hvaler gjøre for turismen og hyttefolket?

– MDG ønsker å fordele turistene over hele året, sommermånedene går vi i kø og høst/vinter er det svært god plass. Da er det ikke hurtigladere som er problemet slik vi ser det, men muligheter for bedrifter til å legge sine konferanser og arrangementer med overnatting. Dagsturister som benytter havet til sport og naturen til vandringer trenger parkeringsplasser, og tilbud om helårsaktiviteter for hele familien. Der er Hvaler næringsforening en god pådriver.

Elbillading er en ting, men innen kort tid vil også elektriske båter, også fritidsbåter, bli et vanlig syn. Hvordan bør Hvaler kommune forberede seg på denne utviklingen, slik at man ikke havner bakpå som med hurtiglading for elbiler?

– Ja, dette er viktig. Nå har vi Borg havn med gode finansielle muskler som har overtatt driften av våre havner. Men Hvaler kommune eier fortsatt havnene våre og da er det opp til oss politikere å pushe på i grønn retning for elbåter.

Over til våre faste spørsmål i denne spalten. Hva gjør deg lykkelig?

– Det er flere ting. Være utendørs med familie og venner. Så og plante nye planter med barnebarna. Vandre i min egen hage, besøke andres hager og bare være til. Se den flotte nye barneskolen vi har fått, og vite at der går et av mine barnebarn nå i 1. klasse. En skole jeg har jobbet hardt for politisk for.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Inviterer min kjære Einar på luksushotell, nyter kunst, kultur og god mat.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke fant fram til motet mitt langt tidligere i livet, jeg var altfor forsiktig, og redd for at alt jeg gjorde var dumt.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– At jeg kan snakke med trærne og høre hva dyrene sier, da ville jeg fått gode svar på hvordan mitt sted på jorden kan bringes videre i god skikk.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Videre utbygging av naturmangfoldet til fordel for enorme veianlegg eller stygge grå betongboligklosser uten snev av grønne fasader og tilhørende parker. Det er fremmedgjørende for oss.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Eva Joly, uredd politiker for antikorrupsjonsarbeid og miljøengasjement, Ella Maria Hætta, musiker, same og naturaktivist, Sunniva Rose, en skikkelig kunnskapsrik og inspirerende forsker innen kjernekraft. Og – så må jeg ha med min kjære tålmodige mann; Einar.

