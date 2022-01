Denne kommunen har ingen hurtigladere for elbil

I dag har ikke hyttekommunen Hvaler noen hurtigladere. Det beste tilbudet øykommunen kan tilby besøkende elbilister er kommunens 3 kW-ladere ved rådhuset, men kun utenfor ordinær kontortid og i helgene.

Planlegger etablering av to hurtigladere

Nylig ble ladestasjonene ved rådhuset på Skjærhalden skiftet ut, men ladehastigheten forble den samme.

– Dette skyldes dårlig egnethet for oppgradering og planer om etablering av to hurtigladere i kommunen, sier Bjørn Winther Johansen, næringssjef Hvaler kommune.

Næringssjefen forteller at kommunen jobber med å løse ladeproblematikken både på kort og lang sikt.

– I første omgang arbeider vi med å få på plass en hurtiglader på parkeringsplassen langs Storveien ved Rådhuset på Skjærhalden, og i Ødegårdskilen. Dette er lokasjonene vi vurderer best vil dekke behovet slik det ser ut i dag. Samtidig gjennomfører AsplanViak en analyse for kommunen som del av ny områdeplan for kommunen og en ny parkeringsplan. Analysen skal blant annet se på ladebehov og aktuelle lokasjoner. Dette blir uansett på noe lengre sikt. Målsettingen nå er som nevnt å få på plass de nevnte lokasjonene så tidlig som mulig i år.

Bjørn Winther Johansen, næringssjef Hvaler kommune. (Privat)

500.000 fra Viken fylkeskommune

Fylkeskommunen gir nå tilskudd til etablering av hurtigladestasjoner. Det gir fart i etableringen på Hvaler.

– Så langt har leverandørmarkedet på hurtigladere ikke sett etablering av ladestasjon på Hvaler som kommersielt interessant. Dette er nå i endring, og påskyndes ved at kommunen har satt av noen midler for å støtte opp under etableringen, samt at Viken fylkeskommune har bevilget 500.000 kroner som tilskudd for etablering av en hurtigladestasjon i Ødegårdskilen på Vesterøy, sier Hvalers næringssjef og forklarer:

– Har kommunen tilgjengelige og kommersielt aktuelle arealer for plassering av hurtigladere kan kommunen ta en aktiv rolle i å forsøke å få dette på plass. Dette er tilfellet ved rådhuset på Skjærhalden. I Ødegårdskilen besitter kommunen ikke eget areal, og er sammen med leverandør av ladeløsningen avhengig av samarbeid med private grunneiere. Aktuell plassering her vil sannsynligvis være ved en av dagligvareforretningene langs fylkesveien – men som sagt her er vi avhengig av samarbeid for å få dette på plass. Jeg håper dette løser seg. For begge lokasjoner har vi nå et samarbeid med Laje/Kople gjennom en rammeavtale med Viken fylkeskommune og en rekke andre kommuner. Som leverandør av normalladere til kommunene, har Kople også gode løsninger for hurtiglading.

På slutten av fjoråret ble ladestasjonene bak rådhuset på Hvaler skiftet, men ladehastigheten er den samme som tidligere. (Hvaler kommune)

Egne krav til hytteeiere

– Det er langt over 4.000 hytter på Hvaler. På sammenlignbare steder som Tjøme og Nøtterøy i Færder kommune er det allerede etablert flere hurtigladere. Hvorfor har ikke dette arbeidet blitt prioritert på Hvaler?

– Som nevnt har den kommersielle interessen ikke vært god nok for å få dette på plass. Hvaler kommune har fulgt utviklingen og var tidlig ute med ladestasjonene bak Rådhuset. Dette lot seg den gang gjennomføre gjennom et større samarbeid med Fortum, svarer Bjørn Winther Johansen, næringssjef Hvaler kommune.

For hytteeiere som ønsker å montere hjemmeladere ved fritidsboligene, eller på egne parkeringsplasser, er det visse krav som må innfris.

– Montering av hjemmeladere og lading ved parkeringsplasser er avhengig av lovlig kjørbar atkomst til fritidsboligen og godkjente parkeringsplasser, fortrinnsvis i regulerte områder, forklarer Winther Johansen som avslutningsvis legger til:

– Vi arbeider nå med to konkrete tilbud/lokasjoner, gjør analyser og følger utviklingen videre. I denne sammenheng er det positivt at det offentlige går inn og støtter etableringen av hurtigladere, da særlig på destinasjoner som Hvaler med stor trafikkmengde, men kun gjennom deler av året.

– Ikke nøl. Få på plass hurtigladere

– De fleste kommuner har skjønt at hurtigladere er viktig å få på plass for at flest mulig skal velge elbil og kutte lokale utslipp. Det store flertallet av kommuner har derfor hurtigladere. Et godt utbygd ladenettverk, også i typiske feriedestinasjoner, er viktig for at folk skal fortsette å kjøpe elbiler, og for at elbil skal være for alle, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. (erik m sundt)

Bu presiserer viktigheten av å tilrettelegge for hurtiglading, også i typiske hyttekommuner.

– For de som ikke har lader selv på hytta, er det veldig viktig å ha tilgang til hurtiglader i nærheten. Våre undersøkelser viser at ladetilbudet er viktig for ferierende elbilister.

– Er elbileiere fornøyd med å bli tilbudt 3 og 7 kilowatt ladere?

– Det sier seg selv at dette har forbedringspotensial, selv om destinasjonslading selvsagt kan fungere godt for en del dersom det er nær stedet man overnatter, fordi dette er billigere, svarer Christina Bu. Som forteller at mange medlemmer tar kontakt rundt hvilke lademuligheter som er tilgjengelig.

– Hva er elbilforeningens tips til Hvaler kommune for å få etablert og økt antallet hurtigladere?

– Regjeringen har vedtatt å støtte utbygging av ladere i kommuner som ikke har dette, så nå er det ingen grunn til å nøle. Få til et samarbeid med noen utbyggere og få på plass hurtiglading, er det klare rådet fra Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

