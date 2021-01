Tekst og foto: Linken Raeng

Linken Raeng er forfatter av flere turbøker og står bak bloggen Turperler. Hennes ferskeste bok «Nye turperler i Østfold og Bohuslän» ble utgitt i november 2020. I artikkelserien Linkens turtips har hun plugget ut sine beste tips til Demokratens lesere med enkle og artige turer for hele familien.

Skogsbilveien slynger seg oppover i åssiden, og naturen er helt stille. Vi rusler foreløpig i skyggen, men høyt der oppe over oss skinner gylne stråler på grønne grantretopper. Tross kulda aner vi at livet yrer under overflaten.

Et stykke oppe i åssiden dukker det opp et bygg inne i skogen på venstre side. Like bortenfor tar en sti av fra skogsbilveien og leder oss oppover mot toppen, gjennom en kulturskog der alt er dekket av saftig, grønn mose. Den henger som skjegg ned fra fjellutspring, klatrer over steinene ved stien og forener seg vakkert med de velvoksne trestammene.

Stien til topps er merket og ganske enkel å finne. Foto: Linken Raeng

Idet solen bikker over kanten av åsen og sprer kjærkommen varme inn mellom trestammene, skjer noe magisk. Denne forfrosne, lukkede verdenen våkner til liv! Is smelter med hørbare drypp, og fra et sted over hodene våre drysser optimistisk fuglesang ned. Mens vi går, lyser strålene opp enkelte områder som scener i en film. Spotlights skinner på steinen der ekornet satt og spiste kongler i går, og på en dypgrønn tyttebærlyng som lengtende strekker seg mot strimen av sollys.

Tårnet Lions oppførte i 1988 ligger på fint til på en høyde i Våler i Østfold. Foto: Linken Raeng

Stien er ganske bratt opp mot toppen, og snart ser vi en høy mast rage opp mellom trærne. Tårnet står på det høyeste punktet, 180 m.o.h., og det knaker og braker i værbitt treverk idet vi tar fatt på oppstigningen. Som alltid er det fantastisk å ta verden i øyesyn fra oven. Lions førte opp tårnet i 1988, og gamle og nye inskripsjoner vitner om at det er godt besøkt. Det er utsikt i flere retninger selv om en del trær rundt kollen har vokst seg høye. Ta med deg kikkerten til et sted som dette! Da ser du langt avgårde til kjente landemerker i Østfoldlandskapet og helt inn mot fjellmassivene på den andre siden av fjorden, der snødekte tinder glitrer i det fjerne.

God tur!

Turfakta

Lengde: 2,5 km

Skogsbilvei/grusvei og sti gjennom skog. Bruk meis til de minste. Blåmerket løype og god skilting. Utkikkstårn og radiomast. Rastebenker og bålpanne.

Tips! For den som har lyst til å gå en lengre runde i området er det mange muligheter, og det finnes også flere alternative tur-ruter inn til tårnet. Se oversiktskart på www.norgeskart.no og www.turkart.no.

Veibeskrivelse

Med utgangspunkt i fv. 115 fra Svinndal mot Moss; omtrent 2,5 km nord for Sæbyvannet går en smal vei over åkeren på høyre side. Det er plass til å parkere en bil i kanten av skogsbilveien, like før bommen. UTM 33 Ø 271832 N 6597903.

Turen begynner med å følge grusveien innover i skogen bak bommen.

Inne i det grønne skogsrommet strekker tyttebærlyngen på seg i de spede strimene av lys. Foto: Linken Raeng

